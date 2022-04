GOG vi regala un nuovo gioco gratis “scorretto”, ma solo per poche ore

GOG ha deciso di fare un gradito regalo a tutti i suoi utenti: da questo momento è infatti possibile scaricare come nuovo gioco gratis un grande classico «scorretto» e amatissimo dai fan.

Si tratta di Postal 2, lo sparatutto open world in prima persona che rappresenta una parodia demenziale della vita di tutti i giorni, con tanta aggressività e violenza gratuita.

Lo store ideato dagli autori di The Witcher 3 (che potete acquistare su Amazon) ha dunque deciso di regalare questa folle e divertente avventura a tutti coloro siano in possesso di un account, ma solo per un periodo limitato.

Il giveaway sarà infatti disponibile sulle pagine di GOG soltanto per 48 ore, ma una volta aggiunto il titolo al vostro account Postal 2 potrà essere vostro per sempre completamente gratis.

La promozione è stata inaugurata per celebrare il lancio di Postal 4, l’atteso ultimo capitolo della serie realizzato proprio dagli autori del secondo episodio: per l’occasione, GOG ha anche deciso di proporre uno sconto del 20%.

I giocatori avranno dunque la possibilità di scoprire questa celebre serie con il titolo più amato del franchise: su Steam presenta infatti una valutazione complessiva «Estremamente positiva» con il 96% di recensioni.

Surprise! Time for an exclusive GIVEAWAY of POSTAL 2 to celebrate the full release of POSTAL 4: No Regerts

Only for 48H https://t.co/J55oiW5tMw

Before you go, don't miss the –20% on the true sequel to "The Worst Game Ever™"

https://t.co/3AYs1ISadb | @RWSbleeter pic.twitter.com/SJmKEknbwg

— GOG.COM (@GOGcom) April 20, 2022