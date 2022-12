Steam vi regala un nuovo gioco gratis calcistico: ecco come riscattarlo

Steam e Fanatical vi offrono da questo momento la possibilità di aggiungere al vostro account un nuovo gioco gratis molto particolare, che vi farà osservare l’amatissimo sport del calcio da un punto di vista decisamente bizzarro.

Il nuovo titolo gratuito, offerto solo per un periodo limitato, è infatti una folle simulazione calcistica: non si tratta però di una produzione che punta al realismo, a differenza di FIFA 23 (che trovate in offerta su Amazon) o eFootball 2023, ma di un titolo realizzato da chi «non capisce nulla di calcio».

Behold the Kickmen è infatti la bizzarra produzione di Size Five Games, nata inizialmente come uno scherzo ma che poi si è evoluta in quella che si definisce «la più incorretta simulazione calcistica» rilasciata sul mercato.

A differenza del precedente e recente gioco gratis, per il quale avete a disposizione ancora pochissime ore, non basterà semplicemente dirigersi sulla pagina Steam ufficiale per poter aggiungere questo nuovo titolo alla vostra raccolta, ma sarà necessario essere iscritti a Fanatical.

Si tratta infatti di un’offerta che lo store ha deciso di portare avanti per festeggiare l’arrivo delle rispettive Winter Sale: naturalmente non sarà necessario effettuare alcun acquisto, ma semplicemente iscriversi o effettuare il login al proprio account, collegarlo al proprio profilo Steam e iscriversi alla rispettiva newsletter di Fanatical.

Dopo esservi assicurati di aver effettuato questa procedura, non dovrete fare altro che dirigervi al seguente indirizzo e aggiungere Behold the Kickmen al vostro carrello: invece di pagare i 3.99€ solitamente richiesti, potrete scaricare questo gioco completamente gratis e per sempre.

Una volta completata la transazione, potrete trovare la vostra key da riscattare su Steam direttamente nel vostro profilo, nella sezione dedicata ai vostri ordini: se siete curiosi di scoprire questa «incorretta» simulazione calcistica, vi consigliamo di approfittare dell’offerta prima che sia troppo tardi.

