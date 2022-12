Steam vi regala un nuovo gioco gratis, ma avete solo pochi giorni

Da questo momento c’è una grande sorpresa che aspetta tutti gli utenti che possiedono un account su Steam: per un periodo limitato potrete riscattare sullo store di casa Valve un nuovo gioco gratis, senza alcun costo aggiuntivo.

Per celebrarne il lancio, Red Beard Games e Hi-Rez Studio hanno deciso di offrire a sorpresa Divine Knockout, nuovo platform fighter in 3D reso disponibile gratis al day one anche su PlayStation Plus (potete iscrivervi acquistando una gift card su Amazon).

Tuttavia, a differenza dell’edizione proposta su PS Plus per questo mese, l’omaggio di Steam è valido soltanto per l’edizione base, che potrà essere vostra se la riscatterete entro venerdì 16 dicembre alle ore 19.00.

In ogni caso, si tratta di una nuova interessante offerta per tutti coloro possiedano un account sul celebre store di casa Valve, arrivata poche ore dopo un altro grande omaggio di casa Capcom.

L’edizione base offerta da Steam include 4 divinità giocabili (Amaterasu, Sol, Hercules e King Arthur), oltre a tutte le mappe e modalità presenti nel gioco: si tratta del primo platform fighter in terza persona che, come altri grandi esponenti del genere in 2D, richiederà di lanciare via dall’arena i vostri avversari con potenti colpi.

Un titolo dunque molto interessante per divertirvi insieme ai vostri amici, soprattutto se approfitterete in tempo di questa grande offerta che non richiederà alcun costo o acquisto aggiuntivo.

Per poter riscattare immediatamente Divine Knockout sul vostro account, non dovrete fare altro che dirigervi alla pagina ufficiale al seguente indirizzo e fare clic sul pulsante «Installa gioco»: questo vi permetterà di entrarne in possesso e scaricarlo tutte le volte che vorrete, anche dopo che l’offerta sarà terminata.

Gli sviluppatori hanno inoltre annunciato un ulteriore regalo per i fan che hanno scelto di dare fiducia fin da subito a questo titolo: chiunque abbia già acquistato — o acquisterà — la Founders o la Ultimate Edition potrà ricevere 1000 stars in regalo, effettuando semplicemente il login entro mercoledì 14 dicembre.

E se siete alla ricerca di ulteriori giochi gratis da scaricare sul vostro PC, non dimenticatevi di dare un’occhiata ai nuovi omaggi settimanali di Epic Games Store: c’è anche un amatissimo rivale di GTA.