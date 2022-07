Steam vi offre due giochi gratis nel fine settimana: c’è una grande produzione Xbox

Tornano anche questo fine settimana i giochi gratis del weekend di Steam: gli utenti PC potranno divertirsi a partire da oggi con due nuovi grandi titoli selezionati e senza dover effettuare alcun acquisto.

Tra i nuovi titoli offerti per il fine settimana ci sarà anche una grande produzione di casa Microsoft, appartenente a un’amatissima serie strategica in tempo reale disponibile su Xbox Game Pass (potete trovare l’abbonamento in sconto su Amazon).

Si tratta dunque di un’ulteriore prova gratuita disponibile per gli utenti durante questo fine settimana: proprio Xbox ha infatti già reso disponibili i nuovi giochi gratis Free Play Days su console, che includono anche uno dei titoli attualmente offerti su Steam.

Da questo momento potrete scaricare dunque sui vostri PC Age of Empires III Definitive Edition e The Crew 2: due esperienze adatte non solo a chi vuole giocare in solitaria, ma anche a chi vuole affrontare i propri amici online.

Age of Empires III Definitive Edition ha certamente bisogno di ben poche presentazioni: si tratta della versione completa del terzo capitolo della celebre saga di Xbox Game Studios, con una colonna sonora appositamente rimasterizzata e con una grafica in 4K che vi permetterà di guidare potenti civiltà di tutto il mondo.

The Crew 2 è invece un open world adatto a tutti gli amanti delle corse: potrete scegliere fra un’ampia gamma di auto, moto o perfino barche e aeroplani per dominare ogni singolo centimetro degli Stati Uniti d’America, in compagnia anche dei vostri amici.

Age of Empires III sarà disponibile gratis per 3 giorni a partire da oggi, mentre avrete tempo fino al 13 luglio per poter provare gratuitamente The Crew 2: potete avviare fin da subito i download sui vostri dispositivi seguendo i seguenti link ufficiali.

Se vorrete fare vostri per sempre entrambe queste produzioni, vi segnaliamo che per un periodo limitato potrete acquistarli su Steam con sconti del 70% e dell’80%: in questo modo sarete anche in grado di mantenere tutti i progressi.

Nel caso foste invece alla ricerca di giochi gratis da riscattare che possano essere vostri permanentemente, vi ricordiamo che su Epic Games Store sono disponibili due nuovi titoli in omaggio.

Inoltre, vi ricordiamo che Amazon Prime Gaming ha messo a disposizione ben 25 giochi gratis per celebrare il Prime Day, durante il quale arriveranno altri grandi titoli in omaggio.