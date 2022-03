Steam svela le nuove follie di metà settimana: ci sono i supereroi più amati

Steam ha appena aggiornato il proprio catalogo di offerte proponendo le nuove follie di metà settimana, l’attesissimo appuntamento infrasettimanale con sconti sulle migliori produzioni PC.

In questa occasione sarà possibile approfittare di grandi sconti sui migliori videogiochi dedicati ai supereroi, sia dal lato DC con i migliori capitoli di Batman ma anche acquistando celebri crossover a tema Marvel.

Anche se questa è la settimana di Elden Ring, il capolavoro di FromSoftware che proprio su Steam ha già raggiunto oltre 700mila giocatori, gli utenti potranno approfittare delle nuove offerte per espandere ulteriormente il proprio catalogo virtuale.

Tra le tante imperdibili promozioni vogliamo infatti segnalare gli sconti sui capitoli di Marvel vs Capcom e sul franchise DC, con particolare enfasi sulla saga del Cavaliere Oscuro.

Potrete infatti acquistare Batman Arkham Knight con un eccezionale sconto dell’80% a soli 3,99€, ma potrete trovare anche i due capitoli di Injustice, i Lego Batman e Scribblenauts Unmasked con riduzioni di prezzo fino al 90%.

Gli appassionati degli eroi della casa delle idee potranno invece approfittare degli sconti su Ultimate Marvel vs Capcom 3 e Marvel vs Capcom Infinite, i picchiaduro crossover a squadre disponibili rispettivamente in offerta al 70% e al 75% l’uno.

Se i supereroi non sono il vostro genere, potrete anche approfittare dell’offerta su Scarlet Nexus, il recente action RPG di Bandai Namco acquistabile al 60% in meno.

Naturalmente non si tratta degli unici giochi in offerta: di seguito vi riproporremo tutte le follie di metà settimana di Steam, con i relativi link per consultare voi stessi le riduzioni di prezzo.

Tutte le offerte termineranno dal 3 fino al 7 marzo, dunque vi suggeriamo di controllare accuratamente la data di scadenza di ogni promozione disponibile.

Presto potrebbe arrivare anche un’altra sorpresa interessante: Valve ha ammesso di essere interessata a portare Xbox Game Pass su Steam.

Acquistare queste grandi produzioni vi permetterà anche di espandere il vostro catalogo a Steam Deck: la nuova console portatile è già disponibile e vi abbiamo riepilogato tutte le informazioni necessarie.