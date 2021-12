Steam svela le nuove follie di metà settimana: c’è un iconico universo sci-fi

Anche oggi è arrivato puntuale l’appuntamento con le nuove follie di metà settimana di Steam, ovvero gli sconti infrasettimanali ormai attesissimi da tutti i giocatori su PC.

I nuovi sconti permetteranno di risparmiare su alcuni dei titoli più apprezzati disponibili sullo store di Valve: tra questi c’è anche un’interessante offerta su Aliens Fireteam Elite, l’ultimo sparatutto dedicato all’iconico franchise sci-fi horror.

A differenza di altri capitoli della serie, si tratta infatti di uno shooter cooperativo in terza persona, da poter affrontare con i vostri amici e ambientato nell’iconico universo.

L’obiettivo sarà riuscire a collaborare per fermare il minaccioso e spaventoso Xenomorfo: se volete unirvi ai vostri compagni in questa impresa, oggi potrete fare vostro questo titolo con il 30% di sconto, che potrà aumentare al 43% nel caso scegliate di acquistare la Deluxe Edition.

Un’altra offerta molto interessante è sicuramente quella dedicata a Sable, un gioco open world esplorativo realizzato dal talentuoso team Shedworks, disponibile su Steam solo dal 23 settembre e già disponibile in offerta.

Per un periodo limitato, potrete infatti assicurarvi questa gradevolissima avventura a soli 16,74€, grazie a uno sconto del 33% sul prezzo finale.

Cambiando completamente genere, vogliamo segnalarvi anche l’offerta su Age of Darkness Final Stand, uno strategico in tempo reale dark fantasy, anche in questo caso molto apprezzato dagli utenti e di recentissima uscita.

Il titolo ha infatti una valutazione complessiva «molto positiva» su Steam ed è stato lancio il 7 ottobre 2021: oggi potrà essere vostro con uno sconto del 25% a soli 16,49€.

Queste sono però solo alcune delle follie di metà settimana di Steam: di seguito troverete tutte le offerte infrasettimanali attualmente disponibili.

Tutte le promozioni che vi abbiamo segnalato termineranno in date variabili dal 16 fino al 20 dicembre: il nostro consiglio è dunque quello di consultare dettagliatamente tutti i link per non perdervi nemmeno un’offerta.

Nel caso siate invece alla ricerca di giochi gratis su PC, segnaliamo che proprio in queste ore Ubisoft ha deciso di regalare un amatissimo platform 2D.

Inoltre, per un breve periodo di tempo potrete riscattare gratis anche uno stealth su GOG, disponibile in regalo sullo store senza costi aggiuntivi.

E se tutto ciò ancora non fosse sufficiente, Xbox Game Pass ha già svelato Mortal Kombat 11 e tanti altri giochi gratis, sia su PC che per console.