Steam svela i nuovi affari del fine settimana: c’è un GDR “infinito”

Steam ha appena svelato i nuovi affari del fine settimana disponibili per tutti gli utenti: si tratta dell’attesissima promozione del weekend che consente di risparmiare sui giochi PC più amati.

I fan dei videogiochi con mouse gaming e tastiera potranno dunque approfittare di grandi promozioni su diverse perle disponibili nello store ideato da Valve, con sconti fino al 67%.

Mentre gli utenti potranno divertirsi con un nuovo capitolo di Portal disponibile totalmente gratis, da questo momento lo store offre dunque nuove grandi opportunità per aumentare ulteriormente il proprio catalogo di videogiochi.

Tra i giochi in offerta vogliamo segnalarvi in particolare Loop Hero, il gioco di ruolo strategico pubblicato da Devolver Digital che vi porterà in loop che non avranno mai fine.

In questa apprezzatissima produzione dovrete costruire un mazzo di carte mistiche, posizionando attentamente nemici e altri ostacoli per programmare il percorso del nostro eroe in loop generati casualmente: nessuna avventura sarà mai identica a quella precedente.

Oggi il GDR infinito di Four Quarters potrà essere vostro a soli 4,94€ grazie allo sconto del 67% sul prezzo finale: si tratta di uno dei prodotti più apprezzati sullo store e che possiede il 94% di recensioni positive.

Se preferite invece i giochi di ruolo ambientati in un mondo aperto, potrebbe interessarvi anche Medieval Dynasty, un’avventura che combina RPG, sopravvivenza, strategia e simulazione in un unico intrigante prodotto, che oggi potrete acquistare con il 25% di sconto.

Gli affari del fine settimana si concludono con Risk of Rain 2, lo sparatutto roguelike in terza persona pubblicato da Gearbox con recensioni estremamente positive su Steam: oggi questa grande produzione potrà essere vostra con il 50% di sconto.

Vi ricordiamo che tutte le offerte del fine settimana termineranno il 7 e l’8 marzo: di seguito troverete i link alle pagine ufficiali delle offerte, così da poter procedere all’eventuale acquisto.

Steam ha recentemente dichiarato di essere interessata a portare Xbox Game Pass sul proprio store: gli amanti dei giochi gratis potrebbero dunque scoprire novità interessanti nelle prossime giornate.

Nel frattempo, è uscita ufficialmente la nuova console ibrida Steam Deck, ma non tutti i giochi sono compatibili: tra questi c’è Destiny 2, che ha perfino minacciato di bannare chiunque dovesse provare ad aggirare tale limitazione.