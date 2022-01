Steam svela i nuovi affari del fine settimana: c’è il GTA medievale

Anche per questo weekend, Steam ha deciso di rinnovare l’appuntamento con gli affari del fine settimana: si tratta degli sconti attesi su alcuni dei titoli più interessanti disponibili sul catalogo PC.

Le offerte del weekend garantiscono quindi un’ottima opportunità per gli utenti di poter scoprire i giochi più apprezzati presenti sullo store di casa Valve: tra questi c’è anche un titolo molto intrigante, ideato come il «Grand Theft Auto medievale».

Si tratta naturalmente di Rustler, un folle open world ambientato nel medioevo che non ha mai nascosto di voler omaggiare i vecchi capitoli di Rockstar Games: gli utenti hanno deciso di premiarlo con una valutazione complessiva «molto positiva» e oggi potrà essere vostro con il 40% di sconto.

Ma questo è solo uno dei tanti titoli in sconto appartenenti al publisher Games Operators, uno dei protagonisti delle nuove svendite fino al 90%.

Oltre al già citato Grand Theft Auto del medioevo, gli utenti potranno infatti risparmiare su moltissimi titoli e acquistarli a prezzi vantaggiosi: tra questi segnaliamo 911 Operator, 112 Operator, Radio Commander e Transport Inc.

Un altro titolo molto interessante disponibile in offerta è sicuramente Astroneer, disponibile al 50% di sconto: i giocatori dovranno esplorare lo spazio per avere l’opportunità di diventare ricchi, ma rischiando la vita in ambienti sempre più ostili.

L’ultimo degli affari del fine settimana attualmente disponibili, ma non per importanza, è invece Slime Rancher: si tratta infatti di uno dei titoli più apprezzati di sempre su Steam, tanto da aver ricevuto una valutazione complessiva «estremamente positiva».

In questo titolo sandbox in prima persona dovrete collezionare e far crescere tantissimi tipologie di Slime, raccogliendo risorse, facendo affari e assicurandovi che le vostre creature siano sempre nutrite a sufficienza: oggi questa divertente esperienza potrà essere vostra al 70% in meno.

Di seguito vi riepilogheremo tutti gli affari del fine settimana di Steam, con i relativi link per accedere alle offerte: le promozioni termineranno il 17 gennaio, a eccezione di Astroneer che sarà disponibile fino al 20 gennaio.

Vi ricordiamo che solo per oggi sono ancora disponibili alcune delle follie di metà settimana di Steam, tra le quali c’è anche una celebre saga sparatutto.

Lo store ideato da Valve ha dimostrato nel corso degli anni di essere incredibilmente popolare: negli ultimi giorni ha anche battuto di nuovo un impressionante record.

E chissà se riuscirà a superarlo nuovamente non appena sarà disponibile Elden Ring, il titolo più desiderato dai giocatori su Steam.