Steam, l’ultima “meteora” rimossa dal catalogo dopo il grande successo

Negli ultimi tempi Steam ha ospitato Dark and Darker, uno dei tanti titoli che hanno visto un rapido successo in breve tempo, ma ora non è più sul catalogo.

Nello stesso weekend in cui Resident Evil 4 Remake si sta imponendo su Steam, così come nelle console di tanti videogiocatori tramite Amazon.

Il titolo Capcom ha infatti esordito con il proverbiale botto, registrando un record evidente rispetto agli altri episodi del franchise.

Un momento in cui Steam ha per altro avviato i suoi classici sconti, in un catalogo che avrà almeno un gioco in meno rispetto al normale.

Si tratta di Dark and Darker, titolo che ha esordito su Steam a febbraio con una demo e, nonostante sia appunto una versione di prova, ha goduto di una grande popolarità istantanea.

Il gioco di ruolo di Ironmace è diventato celebre durante l’ultima Steam Next Fest, grazie al suo modo di proporre il fantasy in maniera old-school, con picchi di oltre 100mila giocatori in contemporenea.

Per chi aspettava la sua uscita, prima o poi, purtroppo c’è la brutta notizia: Dark and Darker è stato completamente rimosso dalla piattaforma a causa delle rivendicazioni sul copyright della casa editrice Nexon.

L’annuncio è arrivato dallo sviluppatore all’interno del loro server Discord, nel quale viene spiegato che il titolo è stato rimosso a seguito di una situazione controversa:

«A tutti i nostri fan, abbiamo recentemente ricevuto una lettera di cessazione e desistenza e una segnalazione DMCA da parte di Nexon in merito a Dark and Darker sulla base di affermazioni distorte. Attualmente stiamo lavorando con il nostro team legale per porre rimedio a questo problema nel miglior modo possibile. A causa della delicata natura legale di questo problema, dobbiamo stare attenti con le nostre dichiarazioni in modo da non mettere a repentaglio la nostra posizione. Chiediamo la vostra comprensione mentre lavoriamo per ripristinare il gioco il più rapidamente possibile. Sappiate che faremo tutto il possibile per i nostri fan.»

Una situazione decisamente particolare che, però, segue un fatto già controverso di qualche settimana fa, come riporta Dualshockers.

Ironmace era stato perquisito dalla polizia sudcoreana l’8 marzo scorso in seguito ad alcune accuse di Nexon, che sostanzialmente affermavano che gli sviluppatori di Dark and Darker avrebbero utilizzato risorse e personale rubati durante lo sviluppo del gioco.

Ora non ci resta che aspettare novità dopo quello che sarà prevedibilmente un lungo silenzio. Una storia, per altro, che ci ricorda un’altra rimozione sospetta da Steam.