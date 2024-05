Steam offre 2 nuovi giochi gratis strategici per il weekend

Dopo qualche settimana di assenza, Steam torna a proporre ai suoi utenti la promozione di weekend gratuito: solo per questo fine settimana potete scaricare 2 giochi gratis appositamente selezionati.

Questo weekend, lo store di casa Valve ha deciso di pensare ai fan dei giochi strategici, proponendo due esperienze particolarmente popolari ma con ambientazioni diverse.

Advertisement

Ci riferiamo a Company of Heroes 3 e Crusader Kings III, che rispettivamente ci porteranno ad affrontare feroci guerre tattiche durante la Seconda Guerra Mondiale e una vera e propria epopea medievale.

Company of Heroes 3 è l'ultimo capitolo dell'amata saga di Relic Entertainment e SEGA (se preferite giocare su console, lo trovate anche su Amazon): con ben due campagne epiche e quattro diverse fazioni tra cui scegliere, questo strategico in tempo reale è in grado di soddisfare chi vuole mettersi alla prova. Se siete curiosi di scoprire ulteriori dettagli, vi lasciamo alla nostra recensione console.

Crusader Kings III ci chiederà invece di condurre la nostra dinastia medievale alla grandezza, prendendo costantemente le giuste decisioni in grado di combinare strategia, astuzia e quel pizzico di diplomazia. Un'autentica perla imperdibile per i fan dei giochi strategici, come vi avevamo raccontato nella recensione dedicata.

Non è necessario alcun tipo di acquisto aggiuntivo per accedere a queste prove, ma solo essere in possesso di un account su Steam: questo significa che potrete anche invitare i vostri amici, a patto che possiedano un account, per weekend divertenti all'insegna della strategia.

Potete avviare il download dei vostri nuovi giochi gratis del fine settimana già da adesso: dovete solo dirigervi alle seguenti pagine ufficiali e fare clic sul pulsante "Avvia gioco".

Trattandosi di un weekend di prova gratuito, questi giochi resteranno disponibili senza costi aggiuntivi fino a lunedì 13 maggio: dopo questa data, sarà necessario acquistarlo per continuare a giocare e mantenere i vostri progressi.

Nel caso siate interessati, cogliamo dunque l'occasione per segnalarvi che entrambi i giochi sono disponibili temporaneamente in offerta rispettivamente al 50% e al 60% di sconto.