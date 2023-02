Steam, nuovo gioco gratis disponibile per il fine settimana: è uno sparatutto Sci-Fi

Per celebrare il primo fine settimana di febbraio 2023, Steam ha deciso di offrire a tutti i suoi utenti un nuovo gioco gratis per tutto il weekend, senza che sia naturalmente necessario alcun acquisto aggiuntivo.

Si tratta di uno sparatutto in prima persona fantascientifico con elementi survival, particolarmente adatto dunque per chi preferisce giocare con un buon mouse gaming (trovate un’ampia scelta su Amazon) e ideale per chi vuole divertirsi con i propri amici.

Da questo momento potete infatti scaricare sui vostri dispositivi Dysterra, l’ultima produzione di Reality MagiQ attualmente disponibile in accesso anticipato e ambientato in un pianeta Terra alternativo che sta ormai morendo.

In questa nuova produzione potrete non solo affrontare i vostri avversari in combattimenti tipici degli sparatutto in prima persona, ma anche collaborare e sfruttare a vostro vantaggio gli elementi tipici dei giochi di sopravvivenza, come il crafting, le costruzioni e il gioco di squadra.

I giocatori dovranno dunque trovare un modo per prevenire l’estinzione umana, riuscendo però a preservare loro stessi e scegliere se collaborare con altri sopravvissuti o competere contro di essi.

La prova in accesso anticipato è iniziata solo lo scorso 23 novembre, ma da questo momento potrete provarla gratis per tutto il fine settimana: basterà soltanto essere in possesso di un account su Steam, dirigersi al seguente indirizzo e fare clic sul pulsante «Avvia gioco» o «Aggiungi alla libreria» per scaricarlo in un secondo momento.

Il nuovo gioco gratis di Steam resterà dunque disponibile per soli 3 giorni a partire da ora: vi consigliamo dunque di radunare i vostri amici e di prepararvi a intense battaglie di sopravvivenza in un nuovo campo di battaglia fantascientifico. Se vorrete poi aggiungerlo per sempre al vostro catalogo, potrete approfittare di uno speciale sconto del 30% sul prezzo finale.

Lo store ideato da Valve è ormai diventato un punto di riferimento per la sua ampia selezione di giochi su PC, anche se in alcuni casi potrebbero comparire delle proposte davvero folli: proprio nelle scorse giornate vi avevamo segnalato il caso di un titolo offerto a “soli” 1950 euro, e non si tratta di un errore.

Se siete invece alla ricerca di giochi gratis su PC da riscattare per sempre, vi ricordiamo che nelle scorse ore sono stati ufficialmente rilasciati i primi giochi gratis di febbraio offerti da Prime Gaming. Inoltre, anche Epic Games Store ha appena aggiornato la selezione di omaggi settimanali, che includono un big imperdibile.