Prime Gaming, disponibili da ora i primi giochi gratis di febbraio

Da questo momento potete ufficialmente scaricare i primi giochi gratis del mese offerti da Prime Gaming: febbraio 2023 rappresenterà a modo suo una piccola rivoluzione per le proposte gratuite di Amazon, dato che cambierà il modo in cui sono distribuite.

Gli omaggi mensili riservati agli utenti iscritti a Prime (trovate tutti i dettagli su Amazon) erano soliti essere distribuiti dal colosso dell’e-commerce tutti in una volta, salvo sporadiche eccezioni in cui alcuni titoli potevano essere distribuiti alcune settimane dopo.

Tuttavia, come già annunciato in occasione del reveal ufficiale, da questo mese le cose cambieranno e sarà adottato un approccio settimanale: pur svelando in anticipo tutti gli omaggi, sarà necessario attendere ogni giovedì del mese per poter accedere a nuovi giochi.

I primi due titoli gratuiti sono dunque disponibili da adesso, e includono uno degli omaggi più attesi dai fan: Prime Gaming ha infatti deciso di offrire uno dei capitoli più amati di sempre della saga di The Elder Scrolls.

Morrowind è disponibile gratis da ora su Prime Gaming.

Il primo gioco gratis offerto da Amazon è infatti l’edizione Game of the Year di Morrowind, riscattabile su GOG.com: non sarà naturalmente necessario alcun acquisto aggiuntivo, ma basterà essere in possesso di un account sul noto store.

Il secondo titolo in omaggio disponibile da oggi è invece Onsen Master, un gestionale ambientato in una sorgente termale e in cui dovrete creare numerosi ingredienti per soddisfare le esigenze dei vostri clienti. A differenza di Morrowind, potrete riscattare e scaricare questo titolo direttamente tramite la Amazon Games App ufficiale.

Per poter scaricare i vostri nuovi giochi gratis, non dovrete fare altro che dirigervi al seguente indirizzo, fare clic sulla sezione «Giochi settimanali» e procedere al riscatto dei nuovi omaggi, seguendo accuratamente le istruzioni sullo schermo.

Se non li avete già aggiunti alla vostra raccolta, vi ricordiamo inoltre che entro la fine dell’anno potrete scaricare gratis una incredibile selezione di grandi classici di casa SNK. E se siete alla ricerca di ulteriori giochi gratuiti su PC, vi ricordiamo che potete anche riscattare i nuovissimi omaggi settimanali di Epic Games Store.