Steam festeggia il San Valentino con un nuovo gioco gratis per il fine settimana

Steam ha deciso di prepararsi alle celebrazioni dell’imminente festa di San Valentino proponendo un nuovo gioco gratis a tempo per tutti i suoi utenti, in occasione di un aggiornamento a tema appena disponibile.

Da questo momento potete infatti scaricare gratis sui vostri dispositivi Two Point Campus, il folle simulatore di Two Point Studios e SEGA già disponibile su Xbox Game Pass (lo trovate su Amazon), ma da oggi disponibile gratis anche senza abbonamento.

Il titolo che vi permetterà di costruire una nuova università con tantissimi corsi assurdi da seguire si è appena aggiornato con una patch dedicata al San Valentino, che da questo momento potrete provare senza costi aggiuntivi.

La nuova patch vi permetterà di impressionare Cupido con delle stanze romantiche a tema: se sarà soddisfatto, vi lascerà un regalo con il quale potrete fare innamorare tutti gli studenti presenti in una singola stanza dell’università a vostra scelta.

Gli sviluppatori lo hanno definito un approccio molto più moderno, dato che l’arco e le frecce non sono più adatte ai nostri tempi: potete scoprire tutti i dettagli nel trailer ufficiale che vi allegheremo qui di seguito.

Per poter provare subito Two Point Campus su Steam, non dovrete fare altro che dirigervi al seguente indirizzo e fare clic sul pulsante «Avvia gioco» per procedere immediatamente al download, o in alternativa «Aggiungi alla libreria» per avviarlo solo in un secondo momento.

Curiosamente, nonostante il tema della promozione e il festeggiamento dedicato, la prova gratuita terminerà proprio poco prima di San Valentino: sarà infatti disponibile per soli 3 giorni, a partire da adesso.

In altre parole, pur riuscendo a festeggiare in modo folle la festa dedicata a tutti gli innamorati, si tratta solo di un semplice antipasto in vista del 14 febbraio. A meno che, naturalmente, non vogliate fare vostro questo titolo per sempre e approfittare del 30% di sconto attualmente disponibile.

Se siete curiosi di scoprirne di più su questo folle titolo, prima di procedere alla vostra prova gratuita, non possiamo che rimandarvi alla nostra dettagliata recensione di Two Point Campus.

Restando in tema di prove gratuite, vi ricordiamo che avete ancora pochi giorni di tempo per provare 900 demo gratuite su Steam Next Fest: dato che i giochi da provare sono davvero tanti, abbiamo deciso di selezionare per voi 10 perle da non lasciarvi scappare.