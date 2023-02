10 demo gratis che dovete provare nello Steam Next Fest

C’è una specie di magia che noi videogiocatori non più giovanissimi ricordiamo benissimo: erano i dischi demo, al cui interno era possibile trovare versione di prova dei giochi più disparati. Finivamo così con lo scoprire che titoli che nemmeno conoscevamo, o a cui non avremmo dato un centesimo, avevano tanto da dire, ce ne innamoravamo e aspettavamo impazienti la loro uscita. È la stessa idea dietro allo Steam Next Fest.

Dallo scorso 6 febbraio e fino al 13 febbraio alle 19.00 italiane, il noto catalogo digitale di videogiochi per PC (e Steam Deck) ha infatti lanciato un nuovo festival che «celebra i giochi in arrivo». L’idea è quella di mettervi a disposizione migliaia di demo da scaricare e giocare gratis, per scoprire il prossimo gioco che potrebbe farvi innamorare.

Armati di notebook e Steam Deck, abbiamo fatto un bel giro sull’hub dedicato all’iniziativa, selezionando per voi 10 demo assolutamente da provare di giochi molto interessanti. Sentitevi liberi, ovviamente, di segnalarne altri nei commenti – anche perché magari i vostri gusti potrebbero essere molto diversi da quelli della sottoscritta.

Vediamo alcune interessanti demo per lo Steam Next Fest

Planet of Lana

Genere : avventura, platform

: avventura, platform Sviluppatore : Wishfully

: Wishfully Publisher : Thunderful Publishing

: Thunderful Publishing Uscita: Q2 2023

Q2 2023 Vedi la demo

Sapete già che Planet of Lana ci ha colpito in positivo, come raccontato nell’anteprima dedicata. Questo videogioco dall’anima sci-fi, che si ispira palesemente a opere come Limbo e Inside, vi trascina in un pianeta alieno dalla direzione artistica mozzafiato.

Ad attendervi c’è l’avventura di Lana, che affronterà puzzle insieme al suo piccolo e rotondissimo amico animale, collaborando con lui per superare asperità e robot ostili. È stato bello scoprire che lo stile non è l’unica freccia all’arco di Planet of Lana e potrebbe essere indubbiamente una delle piccole gemme più interessanti di questo 2023.

Nota per i divanari come me: la demo è perfettamente compatibile con Steam Deck.

The Last Case of Benedict Fox

Genere : rogue, metroidvania

: rogue, metroidvania Sviluppatore : Plot Twist

: Plot Twist Publisher : Rogue Games

: Rogue Games Uscita: 27 aprile 2023

27 aprile 2023 Vedi la demo

Altro nome piuttosto facile, perché lo stiamo tenendo d’occhio da un po’ (anche perché, come Planet of Lana, esordirà dal day-one anche su Game Pass): The Last Case of Benedict Fox mescola una peculiare anima da metroidvania ad atmosfere oscure e lovecraftiane, mettendovi nei panni di un investigatore che deve svelare orridi segreti.

Il gioco, stilosissimo, fonde esplorazione e combattimento in modo decisamente peculiare: la raccomandazione, come vi ha riferito il nostro Domenico nel suo articolo, è quella di tenerlo d’occhio da vicinissimo.

System Shock

Genere : avventura, immersive sim

: avventura, immersive sim Sviluppatore : Nightdive Studios

: Nightdive Studios Publisher : Prime Matter

: Prime Matter Uscita: marzo 2023

marzo 2023 Vedi la demo

Da ormai parecchio tempo gli amanti del franchise sono in attesa di un ritorno per System Shock, che con questo remake vorrebbe trascinare nuovi appassionati e vecchi veterani nelle sue atmosfere.

Questa nuova demo permette di confrontarsi con alcune sequenze del gioco, ormai prossimo alla release di marzo.

Lo sviluppo è stato senza ombra di dubbio travagliato, ma l’obiettivo è dietro l’angolo. Per ingannare l’attesa e farsi un po’ un’idea di cosa ci si può legittimamente aspettare da questo ritorno di System Shock (e cosa no, decisamente), la demo è lì ad attendervi.

Broken Arrow

Genere : strategico

: strategico Sviluppatore : Steel Balalaika

: Steel Balalaika Publisher : Slitherine

: Slitherine Uscita: in arrivo

in arrivo Vedi la demo

Se amate gli strategici che simulano la guerra, fari puntati su Broken Arrow: come dimostrato dalla demo, che sta avendo un enorme successo ed è nella classifica delle più giocate, questa titolo tattico in tempo reale vuole ricreare i campi di battaglia in modo estremamente realistico e su vasta scala, al punto che include oltre duecento unità militari di terra e aria.

Combattere ogni battaglia risulta molto soddisfacente e potremmo essere di fronte a un nuovo must have dall’etichetta Slitherine, decisamente maestra quando si tratta di strategici. Provate la demo per valutarlo voi stessi.

Sons of Valhalla

Genere : gioco di ruolo

: gioco di ruolo Sviluppatore : Pixel Chest

: Pixel Chest Publisher : Hooded Horse

: Hooded Horse Uscita: 2023

2023 Vedi la demo

Quando Odino decide di farvi la grazia e di rimandarvi sulla Terra, perché avete uno scopo troppo grande per morire come siete morti, Sons of Valhalla vi pone nei panni di un guerriero norreno che parte per mille battaglie.

Questo gioco di ruolo a scorrimento in due dimensioni, caratterizzato da un delizioso stile in pixel art, propone così un combat system dove vi ritroverete a scoccare frecce e menare fendenti, mentre cercate di conquistare una fortezza e iniziate a costruire via via il vostro accampamento.

L’atmosfera è decisamente affascinante e anche la sfida non è niente male. Oltretutto, segnaliamo che la demo è compatibile con Steam Deck, quindi potete testarla in tutta comodità.

Mail Time

Genere : esplorazione

: esplorazione Sviluppatore : Kela van der Deijl

: Kela van der Deijl Publisher : Freedom Games

: Freedom Games Uscita: aprile 2023

aprile 2023 Vedi la demo

Ok, questa è una selezione molto di parte, ma dovevo inserirlo: Mail Time è praticamente Lake, ma con personalizzazioni e overdose di tenerezza, che incontra un mondo fatto di animaletti, funghi e altre cose caratterizzate da un simpatico stile cartoon – compresi gli abitanti parlanti di un bosco, sì.

Nei panni della protagonista, dovrete consegnare le lettere lungo la Foresta Frusciante, scalando alberi, facendo divertenti incontri e sbizzarrendovi a personalizzare anche l’aspetto della vostra alter ego.

Piccolo bonus: è dotata di una paravela come quella di Link in The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Insomma, è carinissimo e rilassantissimo: dovevo includerlo.

Dark Envoy

Genere : gioco di ruolo tattico

: gioco di ruolo tattico Sviluppatore : Event Horizon

: Event Horizon Publisher : Event Horizon

: Event Horizon Uscita: 2023

2023 Vedi la demo

Dopo gli ottimi riscontri avuti con Tower of Time, il team Event Horizon ci riprova con Dark Envoy, che si propone come un gioco di ruolo tattico con combattimento in tempo reale – con anche la possibilità di giocare in cooperativa.

Il titolo è molto interessante per gli amanti dei giochi di ruolo classici del panorama PC e vi mette nel bel mezzo di un conflitto, intenti a controllare un party di cacciatori di reliquie.

Le meccaniche sembrano piuttosto profonde e l’avventura potrebbe essere una di quelle da tenere d’occhio, in vista della release definitiva attesa per quest’anno.

Mr. Saitou

Genere : avventura

: avventura Sviluppatore : Laura Shigihara

: Laura Shigihara Publisher : Laura Shigihara

: Laura Shigihara Uscita: 23 marzo 2023

23 marzo 2023 Vedi la demo

Occhio perché questo potrebbe essere uno dei giochi dal piglio narrativo più intrigante dell’anno: Mr. Saitou vi trascina nei panni di un impiegato che è frustrato dalla sua vita ricca solo di isolamento e ore di lavoro extra.

In seguito a un incidente, però, si trova catapultato in un mondo fantasioso dove lo accompagna un amico davvero unico.

In un delizioso stile in pixel art, il nostro protagonista scoprirà un viaggio magico che darà un nuovo senso alla sua vita.

Darkest Dungeon II

Genere : gioco di ruolo tattico

: gioco di ruolo tattico Sviluppatore : Red Hook Studios

: Red Hook Studios Publisher : Red Hook Studios

: Red Hook Studios Uscita: 8 maggio 2023

8 maggio 2023 Vedi la demo

Da ormai diverso tempo chi ha amato il primo capitolo è in attesa di Darkest Dungeon II e va da sé che l’opportunità di iniziare a giocarci in prima persona, grazie alla demo arrivata con lo Steam NextFest, è un’occasione piuttosto ghiotta.

Il titolo si propone con meccaniche da gioco di ruolo a turni roguelike: in un mondo decadente, affrontando combattimenti tattici e dungeon piuttosto oscuri, ve la vedrete con un universo dove sta impazzando l’apocalisse. Avete quello che serve per far sopravvivere voi e il vostro team?

MEATGRINDER

Genere : sparatutto

: sparatutto Sviluppatore : Vampire Squid

: Vampire Squid Publisher : Vampire Squid

: Vampire Squid Uscita: Q2 2023

Q2 2023 Vedi la demo

Portiamo un po’ di azione tra le demo con questo sparatutto in soggettiva davvero fuori di testa.

Con uno stile grafico che richiama i primi tempi del 3D, affronterete sparatorie sopra le righe e sfodererete armi di ogni genere – compresa una chitarra elettrica.

La particolarità è che lo farete mentre vi muoverete sul dorso di camion, treni, aerei e qualsiasi cosa veloce e pericolosissima vi venga in mente, in una sorta di carovana d’azione dove sparare a ogni cosa che si muove.

Un gioco sobrio, insomma – ma ogni tanto c’è bisogno anche di questi, no?

Afterimage

Genere : metroidvania

: metroidvania Sviluppatore : Aurogon Shanghai

: Aurogon Shanghai Publisher : Modus Games

: Modus Games Uscita: 26 aprile 2023

26 aprile 2023 Vedi la demo

Chiudiamo la selezione con la demo dell’interessante Afterimage. Questo vivace metroidvania sfoggia una direzione artistica molto affascinante – grazie agli scenari illustrati a mano – e vi permette di affrontare nemici e ambientazioni a scorrimento in 2D, diventando via via sempre più forti e permettendovi di esplorare sempre nuovi anfratti.

Tra momenti suggestivi e nemici pronti a farvi la festa, Afterimage potrebbe essere una delle proposte più interessanti delle prossime settimane, per gli amanti di questo genere.

Sentitevi liberi di segnalare ulteriori demo che vi hanno colpito, per permettere ad altri giocatori di scoprirle!