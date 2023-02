Steam Next Fest vi offre 900 giochi gratis in prova, da adesso

Su Steam è ufficialmente partita la Steam Next Fest, l’iniziativa dello store di casa Valve che permette di scoprire in anteprima numerose delle più grandi produzioni indie in arrivo nei prossimi mesi.

Quest’anno lo store si è davvero superato, dato che sarà possibile provare ben 900 demo gratuite con diverse produzioni interessanti, alcune delle quali fanno parte anche del progetto ID@Xbox e che, pertanto, saranno disponibili anche su Game Pass (trovate l’abbonamento su Amazon).

Tra i tanti titoli che potete infatti provare gratuitamente ci sono anche The Last Case of Benedict Fox e Planet of Lana, due delle produzioni più interessanti in arrivo su PC e sulle console di casa Microsoft e che abbiamo avuto l’occasione di vedere in anteprima.

Come riportato da PC Gamer, la quantità di demo disponibili con Steam Next Fest è talmente ampia che sarà estremamente difficile riuscire a giocarle tutte, a meno di non voler dedicare quasi interamente la vostra vita a esse.

The Last Case of Benedict Fox è uno dei tanti giochi che potete provare gratis con Steam Next Fest.

Se decideste di esplorare infatti ben 129 demo al giorno, potreste riuscirci dedicandovi a 5 demo e mezzo ogni ora, sempre ammesso che dedichiate 12 minuti a ciascuna di esse.

La selezione di giochi è dunque estremamente ampia e include numerose perle indie che varrà la pena di tenere d’occhio: potete consultare voi stessi la lista completa dirigendovi al seguente indirizzo.

Il tutto sarà accompagnato anche da numerose trasmissioni dal vivo, con le quali lo store di casa Valve ci presenterà i nuovi giochi indie in uscita: l’iniziativa durerà fino a lunedì 13 febbraio alle ore 19.00, dunque avete circa una settimana di tempo per poterli provare tutti.

Oltre alle perle di ID@Xbox che vi abbiamo citato in precedenza, un altro titolo che vi suggeriamo di tenere d’occhio è Full Void, un titolo che si ispira a produzioni come Prince of Persia e Another World.

Non possiamo dimenticarci di segnalarvi inoltre Darkest Dungeon 2, lo spietato gioco strategico a turni che ha finalmente svelato la sua data d’uscita ufficiale nelle scorse ore.