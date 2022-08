Steam ed Epic Games bloccati da una nazione: ecco cosa succede

Il governo indonesiano ha bloccato diversi siti e servizi web legati al gaming a causa della mancata osservanza delle nuove leggi sulle licenze nel paese del sud-est asiatico, tra cui colossi come Steam ed Epic Games.

Il blocco ha colpito diversi servizi, tra cui anche Battle Net, PayPal e Nintendo. PayPal è stato invece temporaneamente sbloccato per consentire agli indonesiani di prelevare il loro denaro.

Come riportato da DualShockers, il blocco è stato effettuato dal ministero governativo, conosciuto come Kominfo, che ora è diventato oggetto di disprezzo da parte dei giocatori indonesiani.

La nuova normativa consente al governo indonesiano di condividere i dati specifici degli utenti di questi siti e permette alle aziende di essere citate in giudizio se creano contenuti che disturbano l’ordine pubblico.

Mentre aziende come Amazon e Google si sono rapidamente conformate a queste norme, diverse grandi società legte al gaming non lo hanno fatto e di conseguenza sono state bloccate in Indonesia.

I blocchi non sono permanenti: i siti web potranno tornare online nella regione non appena le aziende citate inizieranno a rispettare le nuove norme di Kominfo.

Sembra che anche Valve stia lavorando per riportare Steam online in Indonesia: secondo Semuel Abrijani Pangerapan, direttore generale delle applicazioni informatiche di Kominfo, la compagnia ha contattato il ministero per informarlo che sta elaborando le nuove norme.

La comunità indonesiana dei videogiochi è comprensibilmente arrabbiata per il blocco dei principali store di videogiochi.

Su Twitter è stato pubblicato l’hashtag #BlockirKominfo, con migliaia di messaggi che criticano la decisione del ministero. I post sui social media di Kominfo non correlati hanno ricevuto numerose risposte che chiedevano di sbloccare Steam.

