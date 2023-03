Steam Deck, il nuovo update aggiunge una feature importantissima

Steam Deck continua a consolidarsi nella community dei giocatori PC, soprattutto con l’ultimo update che la lega ancora di più alla “piattaforma madre”.

La console che ha voluto sfidare Nintendo Switch (che trovare nella sua nuova versione limitata su Amazon) continua ad offrire sempre nuove opzioni ai suoi giocatori.

L’hardware si è aggiornato già molte volte negli anni, soprattutto per quanto riguarda il fronte delle prestazioni che sono sempre migliorate.

E in attesa di una eventuale Steam Deck 2, che sicuramente non migliorerà la grafica, l’attuale hardware diventa sempre più interessante grazie alle nuove feature.

Intanto gli attuali possessori della console possono godere di un nuovo aggiornamento che, come riporta Gamespot, aggiunge una caratteristica fondamentale.

Valve ha reso noti i dettagli dell’ultimo aggiornamento per la sua console portatile, che ora avrà la possibilità di trasferire i videogiochi installati e i file di gioco da PC a Steam Deck tramite rete locale.

I trasferimenti consentiranno a un utente di copiare sia i file di installazione che quelli di aggiornamento da un PC a un altro, o da un PC a Steam Deck. Ma solo a condizione che entrambi i dispositivi siano collegati al stessa rete locale.

We just shipped a new version of the Steam Deck client for everyone. This update includes the brand new local network transfer feature, allowing for game install transfers from PC to PC, or PC to Deck! https://t.co/nHUMPloTY2 pic.twitter.com/pBqZUbaPzc — Steam Deck Updates (@ondeckupdates) March 16, 2023

La funzione consentirà inoltre a ciascun utente di decidere le preferenze di trasferimento per quanto riguarda la privacy, tra nessuno, solo dispositivi connessi allo stesso account, dispositivi di proprietà di amici dell’account attivo o qualsiasi utente Steam.

Il nuovo aggiornamento di Steam Deck risolverà anche numerosi bug e nuove funzionalità, tra cui un elenco che include l’aggiunta di giochi in streaming al filtro “Ready To Play”, il supporto per il controller Sony DualSense Edge, incluso il supporto per la rimappatura dei pulsanti posteriori.

Un ottimo modo per continuare ad usare la console in attesa di un successore che, almeno per ora, non arriverà molto presto.

