Finiamo davvero i giochi che iniziamo? Ecco le statistiche dei giochi più completati su PS4

Iniziare un videogioco è una cosa che non richiede un grande impegno, a parte quello monetario – ossia spendere i soldi per portarselo a casa. Diverso, il discorso, sul finirlo: arrivare ai titoli di coda di alcuni videogiochi richiede parecchie ore di dedizione e impegno, e possono capitare dei casi in cui il viaggio viene abbandonato a metà strada, o perfino prima.

La domanda, allora, è semplice: completiamo davvero i giochi che iniziamo? E quali sono i giochi più completati su PlayStation 4?

I giochi più completati su PlayStation 4

Come notato da Forbes, basandosi sulle statistiche rilevate da Ungeek, abbiamo un titolo che spicca sugli altri per la sua percentuale di completamento: si tratta di The Last of Us – Part II, che secondo i dati aggiornati a poche ore fa sfonda il muro del 60%. Significa che 6 giocatori su 10 che hanno iniziato il viaggio nei panni di Ellie sono arrivati anche alla fine, sbloccando il relativo Trofeo.

The Last of Us - Part II è il gioco più completato della generazione su PS4

La classifica dei giochi più completati su PS4 è la seguente, con la percentuale che indica in quanti possessori di una copia siano giunti effettivamente all’epilogo:

The Last of Us – Part II – 60% Final Fantasy VII Remake – 53,3% God of War – 51,8% Marvel’s Spider-Man – 50,7% Uncharted: L’eredità perduta – 50,3% Detroit: Become Human – 49% Ghost of Tsushima – 38,2% Horizon Zero Dawn – 34,5% Days Gone – 34% Bloodborne – 31,9% Death Stranding – 29,3% Red Dead Redemption II – 28,6% The Witcher 3: Wild Hunt – 26%

Ci sono molteplici fattorie che balzano all’occhio da questa classifica: il primo è che alcune esperienze con open world ampi (e spesso ricchissimi) vengono completate più difficilmente, perché le persone si trattengono con le attività secondarie e potrebbero smettere di giocare prima di vedere l’epilogo della vicenda: pensate a Red Dead Redemption II e a The Witcher 3.

Si tratta di una “filosofia” che favorisce The Last of Us – Part II: il capolavoro di Naughty Dog è interamente story-driven, il che significa che le ore di avanzamento – al di là della raccolta di qualche piccolo collezionabile qua e là – portano avanti necessariamente la vicenda. Vicenda che, come vi abbiamo raccontato, è di suo coinvolgente e porta a chiedersi cosa accadrà nelle ore successive, facendo entrare il giocatore in un circolo degno degli amanti del binge watching.

Vedremo come questi numeri, ormai di fine generazione, potranno cambiare con le esperienze che ci saranno proposte su PlayStation 5, e se troveranno conferma percentuali di completamento più alte per i titoli incentrati principalmente su una storia lineare.