Starfield, Pete Hines assicura che “varrà la pena attendere”

Sono ormai passati oltre due anni da quando Starfield è stato annunciato ma, da allora, Bethesda non ha mostrato nulla di nuovo. La cosa non ci sorprende di certo, dato che il titolo, insieme a The Elder Scrolls VI, è ancora nelle sue prime fasi di sviluppo, ma tutto questo silenzio non ha fa altro che generare speculazioni inerenti al futuro del prodotto. Infatti, pochi mesi fa, abbiamo pubblicato proprio uno speciale inerente all’argomento, che vi consigliamo di leggere per ulteriori approfondimenti.

Dopo che Pete Hines, SVP of marketing e PR di Bethesda, aveva affermato che non sarebbero stati diffusi ulteriori aggiornamenti relativi a Starfield quest’anno, recentemente, in occasione di un livestream (trascritto da Twinfinite), ha nuovamente detto che il reveal vero e proprio del gioco è ancora lontano, facendo intendere che il prodotto non è ancora pronto per essere mostrato. Ecco le sue parole:

Guarda, la mia vita sarebbe molto più facile se fossimo pronti a mostrare e parlare di ciò su cui sta lavorando il team. Chiunque può fare marketing quando il gioco è pronto per essere mostrato, giusto? Viene mostrato solo il gioco. Se il prodotto non è pronto per essere mostrato, non c’è molto che possiamo fare. L’unica cosa che posso dirti è che quando finalmente ci riusciremo, penso che rimarrai impressionato. Penso che sarai emozionato. Penso che dirai “sembra che sia valsa la pena aspettare”. Vedremo, ci vorrà ancora un po’ prima di arrivare a quel punto.