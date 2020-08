Star Wars: Squadrons protagonista alla Gamescom: nuovo video gameplay imperiale!

Quando Star Wars: Squadrons è stato annunciato, ha promesso di realizzare il sogno dei videogiocatori di diventare dei piloti da combattimento dell’universo di Guerre Stellari, alla guida del loro mezzo e del loro squadrone super-addestrato. Non ci sono dubbi che Electronic Arts punti fortemente sul gioco come nuovo esponente della sua licenza di Star Wars, ed è il motivo per cui lo abbiamo visto in azione anche alla Opening Night Live della Gamescom, dove è stato presentato con un nuovo video gameplay che mostra una missione Imperiale. Potete trovarlo di seguito.

In arrivo il prossimo 2 ottobre, Star Wars: Squadrons includerà una campagna in cui potrete decidere se essere un asso della Nuova Repubblica o uno dell’Impero. Inoltre, il titolo vi consentirà anche di giocare in combattimenti multiplayer 5v5 a spasso per la galassia, per dare prova delle vostre abilità di fuoriclasse della cloche spaziale. Sono anche previste battaglie tra flotte, in cui collaborerete con la vostra squadra in lotte multi-fase per avere ragione degli avversari completando diversi obiettivi.

In Star Wars: Squadrons vi trasformerete in piloti da combattimento spaziale

L’appuntamento è fissato su PC, PS4 e Xbox One. Rimanete su SpazioGames per tutte le future ulteriori novità in arrivo sul gioco.