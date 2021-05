Star Wars Squadrons ed altri titoli Electronic Arts con sconti sino al 75% tra le offerte del giorno Amazon

Anche oggi, martedì 4 maggio 2021, Amazon propone tantissime nuove offerte, in particolare relative ai videogiochi Electronic Arts, che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra i vari titoli che oggi potete portarvi a casa a prezzo scontato, dato che oggi si celebra lo Star Wars Day, non potevamo che non segnalarvi in modo particolare Star Wars Squadrons e Star Wars Jedi: Fallen Order. Partiamo da Star Wars Squadrons, che potete acquistare oggi praticamente a metà prezzo (19,99€ rispetto ai 39,99€ di listino), titolo che sicuramente sarà apprezzato da tutti i fan della saga di Guerre Stellari.

La recensione del nostro Marcello Paolillo ci spiega che «chiunque desideri mettere le mani sul più appagante sparatutto dedicato alla saga creata da George Lucas, deve necessariamente salire a bordo del titolo EA Motive, non aspettandosi però grandi cose dal versante singleplayer (di fatto, un allenamento alle sfide online)».

Continuiamo con Star Wars Jedi: Fallen Order, che potete avere sborsando appena 24,99€, rispetto ai 59,99€ di listino. Action adventure ambientato nell’universo di Guerre Stellari, Star Wars Jedi: Fallen Order narra una storia originale ambientata cinque anni dopo Star Wars: Episodio III – La Vendetta dei Sith, con l’Impero che intende eliminare ogni traccia dei Jedi dopo l’esecuzione dell’Ordine 66.

Nei panni del giovane Padawan Cal Kestis, in fuga dall’epurazione e impegnato a ricostruire l’Ordine, indagherete sui misteri che aleggiano attorno a un’antica civiltà estinta, svelando ciò che potrà dare nuova speranza alla galassia.

Questi sono solo alcuni dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte sui videogiochi Electronic Arts tra gli sconti di oggi di Amazon.

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

Le offerte del giorno di Amazon: sconti su giochi Electronic Arts

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon