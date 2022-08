Star Wars KOTOR Remake è nei guai? Ci sarebbe una rivoluzione in vista

Lo sviluppo di Star Wars KOTOR Remake potrebbe aver avuto uno stop talmente grave da aver spinto Embracer Group a un cambiamento drastico: un nuovo comunicato rilasciato dal publisher lascerebbe intendere una rivoluzione in vista.

Il nuovo rifacimento di Knights of the Old Republic (trovate il capitolo originale su Amazon) potrebbe infatti aver cambiato addirittura team di sviluppo, passando da Aspyr a un nuovo team ancora non definito.

Un report di Bloomberg aveva infatti anticipato il rinvio a tempo indeterminato, segnalando addirittura un licenziamento improvviso di art director e design director.

Una vicenda che inevitabilmente ha fatto discutere tantissimo i fan di Star Wars: Embracer Group non sarebbe però rimasta a guardare, dopo aver già ufficializzato la maxi acquisizione de Il Signore degli Anelli e tante altre operazioni, volendo assicurarsi che lo sviluppo continui con ogni mezzo necessario.

Il colosso videoludico ha infatti segnalato in un comunicato stampa differente di aver preso provvedimenti riguardo a uno dei loro giochi tripla-A:

«Uno dei progetti AAA del gruppo è passato a un altro studio interno [di Embracer]. Ciò è stato fatto per assicurarci che la qualità sia quella che abbiamo bisogno per il titolo. Non ci aspettiamo alcun rinvio a causa della transizione».

Va comunque detto che non è stato attualmente fatto alcun riferimento a Star Wars KOTOR Remake, dunque potrebbe trattarsi di un progetto tripla-A ben diverso dal nuovo adattamento di Guerre Stellari.

Tuttavia, il report dello scorso mese coinciderebbe perfettamente con le nuove informazioni arrivate direttamente da Embracer Group: quel che appare certo è che lo sviluppo di un progetto molto importante sembra davvero nei guai.

In assenza di ulteriori chiarimenti, non possiamo fare altro che invitarvi a prendere la notizia con le dovute precauzioni. Se dovessero arrivare ulteriori conferme dal gruppo videoludico, vi terremo prontamente aggiornati.

I fan sospettano che il principale indiziato siano dunque Aspyr e il nuovo Knights of the Old Republic: sono infatti in molti ad essere convinti che il progetto potrebbe essere passato interamente a Saber Interactive, già coinvolta nello sviluppo e che aveva promesso di realizzare un prodotto enorme.