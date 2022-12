Star Wars Jedi Survivor, un leak avrebbe svelato la novità più attesa per il gameplay

EA e Respawn hanno iniziato a svelare i primi dettagli su Star Wars Jedi Survivor, in attesa dell’imminente reveal che dovrebbe mostrarci più approfonditamente la nuova avventura di Cal Kestis.

In attesa di scoprirne di più sul sequel dell’apprezzatissimo Jedi Fallen Order (lo trovate su Amazon), un nuovo leak avrebbe già svelato ai fan una delle novità di gameplay più interessanti, che non dovrebbe più costringerci a utilizzare solo la spada laser.

La pagina Steam ufficiale ci avrebbe già svelato infatti la data d’uscita ufficiale e i requisiti di sistema su PC, ma uno dei bonus pre-order trapelati dal leak non è passato inosservato agli appassionati più attenti.

Come riportato da ComicBook, uno dei bonus offerti per il pre-order è infatti un set Blaster per Cal Kestis: una novità sicuramente molto importante, dato che il protagonista non aveva mai utilizzato le armi a distanza nel precedente capitolo.

Un’implementazione che dovrebbe dunque essere in grado di espandere il gameplay con approcci anche alla lunga distanza: la spada laser dovrebbe infatti continuare a ricoprire un ruolo fondamentale, ma l’utilizzo di un blaster potrebbe suggerire anche approcci decisamente diversi.

According to Steam, STAR WARS Jedi: Survivor releases on March 15th https://t.co/E3sr6hoSkg pic.twitter.com/Fs57WxKIxs — Wario64 (@Wario64) December 5, 2022

Resta ovviamente in piedi l’ipotesi che si tratti esclusivamente di oggetti cosmetici, anche se bisogna comunque tenere in considerazione che i bonus pre-ordine non offrono ai giocatori un unico set blaster, suggerendo che tale arma dovrebbe ricoprire un ruolo importante per il gameplay.

Per il momento si tratta chiaramente di indiscrezioni non ancora svelate ufficialmente dagli sviluppatori, motivo per il quale vi invitiamo a prendere il tutto con le dovute precauzioni: vi terremo prontamente aggiornati non appena scopriremo ulteriori novità.

In ogni caso, molto probabilmente sapremo la verità soltanto tra poche ore: EA ha infatti confermato che Star Wars Jedi Survivor sarà uno dei giochi protagonisti a The Game Awards 2022.

Quel che appare certo è che il sequel di Fallen Order dovrebbe riuscire a sfruttare pienamente le caratteristiche grafiche di ultima generazione: gli sviluppatori hanno promesso un realismo mai prodotto fino a quel momento.