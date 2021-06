Stagione 4 di Call of Duty, abbiamo la data: ecco armi, mezzi e nuove modalità

A sorpresa e senza alcun preavviso, è stata da poco rivelata la roadmap completa delle novità in arrivo con la Stagione 4 di Call of Duty Warzone/Black Ops Cold War.

Il battle royale nato da una costola dell’ultimo capitolo ufficiale del franchise di Activision si prepara infatti a ricevere una mole di contenuti realmente sorprendente.

Mentre i fan continuano a scovare chicche niente male, Raven Software ha ora pubblicato la lista dei contenuti in arrivo nei prossimi giorni (via Charlie Intel/Twitter).

Innanzitutto, la mappa Rush direttamente da Black Ops 2 tornerà in Black Ops Cold War più avanti nel corso di questa stagione.

Nuove modalità sono inoltre previste in Warzone:

– Verdansk Resurgence Mini (al lancio): Resurgence si è diffuso da Rebirth Island a Verdansk, ora ogni uccisione conta ancora di più per la vittoria.

– Payload (metà stagione): voi e 39 operatori dovrete scortare carovane di veicoli attraverso i checkpoint o sabotare la missione.

A partire dalla Stagione 4, potrete regalare il Battle Pass agli amici direttamente nel negozio Black Ops Cold War. Inoltre, il grande edificio rimarrà in Downtown ma non sarà più etichettato come Nakatomi Plaza bensì Downtown Tower, mentre verrà incluso anche un nuovo mezzo a dure ruote, ovvero la Dirt Bike.

Verranno anche aggiunte le misteriose “Red Door” a Verdansk, così come è attesa anche una nuova mappa a tema zombie prevista prossimamente, “Mauer der Toten”, oltre a una nuova regione Outbreak nota come Zoo.

Poco sotto, le nuove mappe per Cold War:

Collateral (12v12) e Collateral Strike (6v6) (al lancio)

Amsterdam (2v2 and 3v3) (al lancio)

HIJACKED! (6v6) (al lancio)

Rush (6v6) (In-Season)

Di seguito, le nuove armi confermate:

MG 82: LMG (al lancio)

C58: Assault Rifle (al lancio)

Nail Gun: Special/SMG (BOCW/WZ) (al lancio)

OTs 9: SMG (In-Season)

Mace: Melee (In-Season)

Non mancheranno anche tutta una serie di nuovi Operatori mai visti prima:

Jackal: Warsaw Pact (Launch)

Salah: NATO (In-Season)

Weaver: NATO (In-Season)

Ma non solo: un nuovo pacchetto di texture ad alta risoluzione per Warzone e Modern Warfare sarà disponibile il 22 giugno, il quale supporterà ulteriormente 1440p e 4K.

PlayStation 5: 7,6 GB

PlayStation 4: 7,6 GB

Xbox Series X|S: 7,2 GB

Xbox One: 7,2 GB

Poco più in basso, il peso dell’update diviso per piattaforme per Warzone:

PS5: 11 GB

PS4: 11 GB

Xbox Series X|S: 11,2 GB

Xbox One: 11,2 GB

PC: 12,3 GB (solo Warzone) / 13,5 GB (Warzone e Modern Warfare)

Nota: gli utenti di PC necessitano di 27,1-28,3 GB di spazio per il processo di copia, il quale sarà liberato subito dopo l’installazione dell’aggiornamento.

Sotto, invece, quello relativo a Black Ops Cold War:

PS5: 30 GB

PS4: 15,5 GB

Xbox Series X|S: 31,0 GB

Xbox One: 17,7 GB

PC: 21,6 GB (senza HD Pack) / 30,7 GB (con HD Pack)

Nota: gli utenti di PC avranno bisogno di 60-90 GB per il processo di copia, anche in questo caso temporanei.

La Stagione 4 prenderà quindi il via il 16 giugno alle 06:00 ora italiana sia per Call of Duty Black Ops Cold War che Warzone.

Avete già letto anche che Call of Duty Warzone avrà con molta probabilità un ruolo centrale nella presentazione del nuovo COD 2021?

Il prossimo capitolo del franchise dovrebbe infatti essere ambientato nella Seconda Guerra Mondiale, proprio come il vecchio episodio chiamato WWII.