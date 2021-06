Call of Duty Warzone, Rebirth Island esiste nella realtà (e i fan la scovano)

Gli aggiornamenti e gli update per Call of Duty Warzone continuano ad arrivare a cadenza regolare, su tutte le piattaforme.

Il battle royale figlio di Call of Duty Black Ops Cold War ha infatti una community di giocatori così ampia e appassionata, che sarà davvero difficile che il supporto al gioco possa venire interrotto col tempo.

Ora, infatti, alcuni fan su Reddit hanno portato all’attenzione il fatto che la mappa di Call of Duty Warzone, Rebirth Island, è una replica molto accurata di un luogo realmente esistente.

Parliamo infatti dell’isola di Alcatraz, l’ex prigione federale degli Stati Uniti, divenuta celebre negli anni anche grazie a un gran numero di film e prodotti d’intrattenimento.

Un utente ha infatti pubblicato una foto aerea dell’isola di Alcatraz con la didascalia: «Sapevo che Rebirth Island fosse Alcatraz, ma non ho mai saputo quanto fosse accurata questa replica».

Come potete vedere coi vostri occhi, gli edifici principali di Alcatraz rispecchiano perfettamente le posizioni di quelli presenti in Rebirth Island.

C’è un edificio nell’angolo in alto a sinistra che è il laboratorio di armi biologiche, mentre accanto vediamo l’edificio della zona di deconcentrazione.

Ma non solo: è possibile distinguere anche la grande prigione a più piani al centro, con una gigantesca area aperta e la torre dell’acqua (croce e delizia per via dei numerosi camper).

