Stadia vi fa provare gratis Humankind: basta un account Google

Amplite Studios è impegnata da qualche tempo nei lavori sul suo Humankind, strategico 4X che arriverà su PC e Stadia nel corso del 2021. E, proprio a proposito di Stadia, da oggi la piattaforma di Google vi dà la possibilità di testare il gioco – proprio come vi abbiamo raccontato anche per Immortals – senza spendere un solo centesimo.

Come spiegato nella pagina ufficiale dell’iniziativa su Stadia, che trovate a questo indirizzo, potete infatti testare una demo semplicemente avendo un account Google per fare login. Non sono richiesti abbonamenti e l’iniziativa è in essere dal 21 al 28 ottobre.

Siete pronti a ripercorrere la storia degli umani in Humankind?

Come spiegato da Google:

I giochi demo sono gratuiti e possono essere richiesti dalle ore [09:00:00 PT] del giorno 21/10/20 alle ore [09:00:00 PT] del giorno 28/10/20. Dopo la richiesta, le demo saranno disponibili per il gioco nella tua raccolta di Stadia fino al giorno 28/10/20. Alla scadenza del periodo di disponibilità, le demo non saranno più disponibili per il gioco e non saranno più presenti nella tua raccolta di Stadia.

Vi ricordiamo che il nostro Daniele Spelta si è già misurato con una prova di Humankind, fornendovi le sue impressioni a caldo dopo una vita vissuta tra mondi virtuali strategici di ogni tipologia in una ricca anteprima.