Immortals Fenyx Rising, vi basta un account Gmail per provarlo gratis

Da domani 22 ottobre sarà disponibile una demo gratuita di Immortals Fenyx Rising, l’action adventure open world fantasy di Ubisoft Quebec.

La versione dimostrativa, creata appositamente per lo scopo di illustrare le caratteristiche del gioco, sarà disponibile in esclusiva su Google Stadia.

La demo, però, non richiederà un abbonamento a Stadia Pro, il che vuol dire che per giocarla basterà un account Gmail.

Questa versione di Immortals Fenyx Rising sarà giocabile in streaming e senza download per un’intera settimana, dunque fino al 29 ottobre, dopodiché sarà rimossa dai server di Stadia.

La stessa sorte vale per la demo di Pac-Man Mega Tunnel Battle, un nuovo multiplayer per 64 giocatori in uscita a novembre in esclusiva a tempo su Stadia, ora disponibile.

Sempre da oggi toccherà anche a Humankind, uno strategico 4X a turni da Amplitude Studios, i creatori di Endless Legend.

Immortals Fenyx Rising, in origine noto come Gods & Monsters, è stato ripresentato con la sua nuova denominazione ad inizio settembre.

Lo abbiamo provato in anteprima proprio in quell’occasione, sottolineandone la forte ispirazione a The Legend of Zelda: Breath of the Wild.