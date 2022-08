Stadia vi dà modo di provare gratis 120 giochi (senza registrazione)

In molti hanno pensato che Google Stadia fosse arrivato al capolinea, sebbene a quanto pare il sistema di gioco in cloud non ha alcuna intenzione di gettare la spugna.

La piattaforma per il gaming in streaming (che trovate a suo modo anche su Amazon) non ha infatti mai fatto veramente breccia nel cuore dei giocatori di tutto il mondo.

Google ha difatti deciso di interrompere lo sviluppo interno di videogiochi, cosa questa che non è certamente piaciuta agli addetti ai lavori.

Ad ogni modo, visto il cambio di toni e visibilità intorno al suo servizio, Google ha risposto a chi si domandava se Stadia fosse al tramonto, decidendo ora di fare un gradito regalo agli scettici.

Come riportato anche su Reddit, sembra proprio che Stadia abbia dato il via a una prova gratuita e senza registrazione per ben 120 titoli disponibili in catalogo.

«Salta la registrazione e gioca a queste demo prima di dover creare un account Stadia», si legge nel sito ufficiale, più precisamente nella sezione dedicata ai giochi.

Il tempo di prova di queste demo gratuite oscilla a seconda del titolo scelto: alcuni giochi possono essere giocati per soli 30 minuti, mentre altri anche per 60 o 120 minuti.

What if you could try out new games with just the click of a button, without needing to spend a single dime?

What if you don't even have to imagine it, because you can just click this link? https://t.co/94e3lzmufs pic.twitter.com/UsIE1TbWpp

— Stadia ☁️ (@GoogleStadia) August 1, 2022