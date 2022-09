Stadia, un publisher conferma che i suoi giochi saranno trasferibili e riscattabili su PC

La chiusura di Google Stadia è arrivata ieri pomeriggio con sorpresa di nessuno, mettendo la parola fine al ciclo vitale della piattaforma in streaming.

La piattaforma su cui aveva investito anche Muse Games, autore del divertente Embr (trovate la versione per console su Amazon) ha infatti ormai i giorni contati.

La piattaforma della casa di Mountain View saluterà tutti a partire dal prossimo gennaio, un addio che ha comunque scosso gli addetti ai lavori e non solo.

Ora, mentre è stato reso noto che alcuni giochi potrebbero sparire per sempre assieme a Stadia, arriva ora un’importante conferma riguardante i titoli Ubisoft.

Come riportato da The Verge, la casa transaplina ha confermato in veste ufficiale che tutti i giochi della compagnia acquistati tramite Stadia saranno trasferibili e riscattabili su PC tramite Ubisoft Connect.

«Mentre Stadia chiuderà i battenti il 18 gennaio 2023, siamo felici di condividere che stiamo attualmente lavorando per portare i giochi che possedete su Stadia su PC attraverso Ubisoft Connect», ha dichiarato in un comunicato Jessica Roache, senior corporate communications manager di Ubisoft.

«Avremo maggiori informazioni sui dettagli specifici e sull’impatto per gli abbonati a Ubisoft+ in un secondo momento», prosegue il messaggio di Roache.

Ciò significa che i giocatori che hanno investito nei giochi Ubisoft su Stadia potranno giocarci nuovamente su PC. Vero anche che alcune persone potrebbero aver acquistato un gioco su Stadia proprio per poterlo giocare senza un PC di fascia medio alta, per cui potrebbe essere necessario aggiornare l’hardware del proprio personal computer per poter giocare un determinato titolo una volta trasferito.

Al momento, inoltre, non è chiaro se sarà possibile trasferire i salvataggi e i progressi, cosa questa che potrebbe essere confermata già nei prossimi giorni.

Google ha già chiuso le porte dello store di Stadia, quindi non sarà possibile acquistare un gioco Ubisoft ora per poterlo riscattare su PC in un secondo momento. Il colosso di Mountain View rimborserà tutti i software acquistati sullo store: quindi se in precedenza avete acquistato giochi Ubisoft su Stadia, riavrete indietro i vostri soldi.

Restando in tema, un giocatore di Red Dead Redemption 2 con quasi 6.000 ore di gioco registrate su Google Stadia starebbe implorando Rockstar di consentire il trasferimento dei salvataggi su un altra piattaforma.

Per concludere, se avete ancora qualche domanda irrisolta sulla questione, vediamo come procedere per avere un rimborso per Google Stadia e quali sono le indicazioni fornite dall’azienda americana.