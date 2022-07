Sta facendo così caldo che la vostra Steam Deck potrebbe spegnersi per proteggersi

I videogiocatori non si trovano d’accordo su molte cose, ma è probabile che ci si trovi tutti concordi quando si fa notare che stia facendo un po’ troppo caldo, perfino per i canoni di metà/fine luglio. Si tratta di un caldo anomalo che, per rimanere nell’ambito dei temi leggeri, ha ovviamente ripercussioni anche sui nostri hardware videoludici.

Così, se nei giorni scorsi Nintendo aveva pubblicato le sue raccomandazioni per proteggere Switch (trovate su Amazon l’ottima Lite) dalla grande ondata di caldo, ora è la volta di Valve, che ha diffuso alcuni importanti dettagli relativi a Steam Deck.

Sull’account Twitter ufficiale dedicato al computer portatile, infatti, la compagnia ha ricordato che le temperature ideali per far operare Steam Deck sono comprese tra 0° e 35°. Purtroppo, in questi giorni sono un miraggio. Quando sono superiori, la piattaforma va in throttle per cercare di salvaguardarsi, ma potrebbe anche arrivare a spegnersi del tutto.

Come sottolineato dalla compagnia, infatti, l’APU di Steam Deck riesce a mantenere le sue performance anche quando raggiunge i 100°. Tuttavia, quando arriva a 105°, Steam Deck si spegne per proteggersi.

Nelle parole di Valve:

«L’APU di Steam Deck gira bene con temperature fino a 100°. A 100°, inizierà a mandare in throttle le performance, e a 105° si spegnerà. Di nuovo, questo è per proteggere Steam Deck (e te) dai danni».

A bit more detail about this – Steam Deck’s APU runs well at temperatures up to 100°C. At 100°C, it will start to throttle performance, and at 105°C it will shut down. Again, this is to protect itself (and you) from damage. — Steam Deck (@OnDeck) July 19, 2022

Insomma, anche le nostre piattaforme non sono immuni dall’ondata di calore – anche considerando che, come sottolineato dal nostro direttore Andrea Ferrario nella recensione e in un approfondimento sul nostro sito gemello Tom’s Hardware, Steam Deck deve già fare i conti con un po’ di ingegnose soluzioni per favorire la dissipazione del calore quando messa sotto sforzo da giochi particolarmente pesanti.

Al di là delle caratteristiche che hanno lasciato perplesso il direttore Ferrario, ci sono anche altre specifiche che lo hanno convinto e di cui ha dato conto nell’articolo in cui ha spiegato quali siano i buoni motivi per portare a casa Steam Deck in questo momento.

A questi ci sentiamo di aggiungere, a questo punto, il fatto di avere una casa fresca dove giocarci: una temperatura esterna molto alta spinge Steam Deck a raggiungere prima la temperatura operativa massima e sarebbe spiacevole vederla spegnersi per salvarsi la vita mentre magari stavate affrontando un’epica boss fight in Control.

Attualmente Steam Deck sta facendo registrare importanti vendite e sempre più persone che l’hanno prenotata lo scorso anno stanno ricevendo finalmente la piattaforma. Se interessati, trovate nella nostra guida i dettagli su come acquistarne una e sui tempi di attesa. Se, invece, volete capire quale scegliere tra i tre modelli, fate riferimento a questa guida.