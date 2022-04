SSD, hard disk e microSD con sconti fino al 64% tra le offerte di primavera di Amazon

Con l’arrivo del mese di aprile, Amazon ha lanciato le sue offerte di primavera che, fino al prossimo 13 aprile, vi permetteranno di risparmiare sino al 40% su tantissimi prodotti. Tra i tantissimi articoli presenti a prezzo scontato sul noto portale e-commerce, sono presenti anche molti SSD, Hard Disk e schede microSD. Come di consueto, abbiamo analizzato e selezionato le offerte così da puntare immediatamente agli affari migliori.

Tra i vari prodotti facenti parte dell’iniziativa, vi segnaliamo in particolar modo l’SSD Samsung 980 Pro da 2TB, che attualmente potete portarvi a casa a soli 290,99€, rispetto ai 469,99€ di listino, per un risparmio reale di 179€.

L’SSD Samsung 980 Pro da 2TB, sfruttando l’interfaccia PCI Express 4.0 4x è in grado di fornire velocità di lettura sino a 7.000 MB/s, il doppio rispetto a quelle degli SSD PCIe 3.0. Pensato per i videogiocatori più agguerriti, l’SSD Samsung 980 Pro da 2TB è dotato di un avanzato algoritmo di controllo termico per gestire il calore in modo autonomo per fornire performance durature e affidabili.

Per qualcosa di ancora più compatto, trovate la microSDXC SanDisk da 128 GB con adattatore, proposta a soli 23,99€, rispetto agli usuali 65,99€ di listino, che garantisce velocità di trasferimento dati in lettura sino a 160MB/s e in scrittura fino a 90 MB/s. L’unità è di classe A2 per il caricamento più veloce delle App ed è adatta a smartphone e tablet Android, nonché action camera e droni.

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo al link sottostante. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.