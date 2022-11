Square Enix, arrestati due ex-dipendenti con delle accuse molto gravi

Due persone legate a Square Enix, due ex-dipendenti, sono stati arrestati per aver fatto insider trading relativamente al brand di Dragon Quest.

La vicenda di oggi è decisamente surreale perché, come riporta VGC, due ex-dipendenti di Square Enix sono stati arrestati dopo aver arrecato danno all’azienda.

La notizia è stata lanciata per la prima volta dal sito tecnologico giapponese Automaton, che riporta i nomi dei due ex-dipendenti: Taisuke Sazaki e Fumiaki Suzuki.

Secondo quanto riferito, i due hanno acquistato circa ¥47 milioni (€324.621,98) di azioni della software house Aiming, poco prima che fosse pubblicamente confermato che stava sviluppando il titolo mobile Dragon Quest Tact.

Visto che i due hanno acquistato le quote dell’azienda prima dell’annuncio, il sospetto è che Sakai e Suzuki possano aver utilizzato consapevolmente informazioni privilegiate per rivendere successivamente il titolo quando il suo valore è aumentato.

Un reato di insider trading che è stato confermato, visto che i due ex-dipendenti sono stati arrestati.

Square Enix ha commentato la vicenda:

«Oggi, alcuni media hanno riferito che gli ex dipendenti di Square Enix erano indagati per un sospetto reato di insider trading. Abbiamo collaborato pienamente con le richieste della Securities and Exchange Surveillance Commission. Poiché l’indagine dell’ufficio del pubblico ministero del distretto di Tokyo è in corso, continueremo a collaborare pienamente con l’indagine. Siamo profondamente dispiaciuti per la grande preoccupazione che ciò ha causato a tutti gli interessati. Abbiamo affrontato questo incidente in modo rigoroso, comprese le azioni disciplinari interne intraprese contro i sospetti dipendenti.»