Square Enix starebbe pianificando il ritorno di un’altra storica saga di JRPG

Sono anni in cui Square Enix ha dato il via a un vero e proprio ritorno di fiamma per quanto riguarda i giochi di ruolo a turni di matrice nipponica.

Giochi come Chrono Cross – The Radical Dreamers Edition (che trovate anche su Amazon in versione fisica) sono solo la punta dell’iceberg di una nuova ondata di JRPG classici.

Mentre i fan sono in attesa di giochi come Octopath Traveler 2, sembra proprio che presto sarà il turno di un ritorno eccellente proveniente dal passato.

Come riportato anche da Siliconera, il 13 ottobre 2022 Square Enix ha infatti depositato i marchi per “Emberstoria” e “SaGa Emerald Beyond“.

Nell’aprile 2022, Square ha registrato il marchio Emberstoria Overwrite, mentre a maggio di quest’anno il publisher nipponico ha registrato anche i domini emberstoria.net e emberstoria.com.

Attualmente non è chiaro cosa siano Emberstoria ed Emberstoria Overwrite: non sembrano far parte di alcun franchise o serie esistente sotto il controllo di Square Enix, quindi questi due marchi potrebbero avere a che fare con una nuova IP.

Ma la vera chicca è un’altra: è stato infatti registrato anche un certo SaGa Emerald Beyond, il quale potrebbe essere legato a un nuovo progetto della serie SaGa.

Uscita per la prima volta nel 1989 con The Final Fantasy Legend, la serie SaGa ha iniziato a guadagnare popolarità coi vari capitoli di Romancing SaGa, convertiti di recente anche su console Nintendo Switch.

L’ultimo gioco del franchise uscito per console è stato SaGa Scarlet Grace, uscito nel lontano 2016 per la compianta PlayStation Vita.

Square Enix ha anche depositato il marchio SaGa Emerald Beyond in Europa e Australia, ragion per cui ulteriori informazioni sui nuovi progetti non tarderanno ad arrivare. Vi terremo aggiornati, ovviamente sempre e solo sulle nostre pagine.

Ricordiamo che, recentemente, la compagnia ha anche depositato il marchio “Symbiogenesis”, che potrebbe avere a che fare nientemeno che con Parasite Eve.