Spunta uno strambo gioco dei Simpson mai uscito rimasto su un devkit del Dreamcast

Capita di tanto in tanto, nel mondo dei videogiochi, che qualcosa venga riesumato dalle ceneri – o, in casi più rari, che qualcosa venga riesumato direttamente da… una bozza. È il caso appena verificatosi con un misterioso gioco dei Simpson che non è in realtà mai uscito, e che è stato scovato all’interno di un vecchio devkit di Dreamcast – una delle versioni della console fornita agli sviluppatori per lavorare ai titoli.

La scoperta è partita da un utente conosciuto come Sreak, racconta Kotaku, che aveva pubblicato su un forum dedicato a Dreamcast i file rinvenuti nel devkit di cui era entrato in possesso. Così, gli altri membri della community hanno iniziato a scavare per scovare il misterioso gioco, che non era stato nemmeno annunciato. Tra i tanti, l’utente conosciuto come Megavolt85 è quello che è riuscito a ricollegare tutti i pezzi e a trovare anche delle immagini (e il file eseguibile) di Simpsons Bug Squad!, il gioco misterioso in questione. Con l’aiuto di un altro appassionato, pcwzrd13, è stato anche possibile catturare un video che ci mostra il titolo in azione.

Come potete vedere, il gioco vi avrebbe permesso di scorrazzare per la casa dei Simpson, ricreata in cel-shading, ma nei panni di un misterioso scarafaggio (che sembra appena arrivato dal cartone animato Maledetti scarafaggi, concedeteci il riferimento).

Quanto si vede è abbastanza rudimentale, considerando che si parlava di un lavoro ancora in corso, ed era stato firmato dal team Red Lemon. I suoi file risalgono a ottobre 2000, ossia a più di vent’anni fa.

L’ultimo videogioco effettivamente uscito dedicato ai Simpson è stato Tapped Out, arrivato nel 2012 su piattaforme mobile. Per trovare una release su console bisogna tornare al 2007, con l’arrivo di The Simpsons Game a opera di Electronic Arts.