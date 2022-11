Splinter Cell compie 20 anni, ma che fine ha fatto il remake?

Ormai molti mesi fa, Ubisoft ha annunciato che il primo e indimenticabile capitolo di Tom Clancy’s Splinter Cell avrebbe ricevuto un vero e proprio remake, sparito dai radar. Ora, il gioco originale ha compiuto i suoi primi 20 anni, ma del rifacimento ancora nulla.

Dopo Splinter Cell Blacklist (ancora acquistabile su Amazon), la serie action/stealth divenuta un vero cult è letteralmente sparita dai radar, con sommo rammarico da parte dei fan.

Al di fuori di un primo, breve teaser trailer, il ritorno di Sam Fisher è poi rimasto nell’ombra, tanto che Ubisoft ha aggiornato i fan con il contagocce.

Vero, di recente sono emersi alcuni dettagli specifici sul gioco, inclusa la storia, ma del remake vero e proprio non se ne sa ancora nulla.

Come ricordatoci anche da Game Rant, la serie Splinter Cell ha ufficialmente compiuto 20 anni: il primo gioco uscì infatti il 17 novembre 2002.

Con protagonista la spia Sam Fisher, doppiata dal leggendario attore Michael Ironside (e da Luca Ward in Italia), la serie è diventata una delle saghe stealth più celebri di tutti i tempi.

Per molti può essere difficile immaginare che siano passati due decenni dalla prima edizione e che, nel corso degli anni, siano state così tante le uscite che hanno visto protagonista l’agente Fisher.

Insomma, dopo gli 11 anni di Skyrim e i 25 della serie Grand Theft Auto, anche Splinter Cell si appresa quindi a spegnere un gran bel numero di candeline.

Per coloro che non hanno mai giocato a nessuno dei capitoli della serie, la nostra missione ci porterà ad assumere il ruolo dell’iconico Fisher, un ex Navy SEAL che ora lavora per l’NSA, nella divisione fittizia chiamata Third Echelon.

I giocatori hanno il compito di penetrare in territori nemici, nascondendosi nell’ombra per eliminare dissidenti, terroristi e recuperare informazioni segrete.

L’augurio è che Ubisoft possa presto alzare nuovamente il sipario sulla nuova avventura di Sam, facendo così tornare in auge un franchise sopito da fin troppo tempo.

Tornando a parlare del remake, avete letto che gli sviluppatori hanno voluto chiarire che, anche se il gioco non sarà un open world, l’esplorazione e l’innovazione saranno punti chiave dell’esperienza?