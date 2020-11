Spider-Man Miles Morales PS5, la media voti è alta (senza esagerare)

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales è la nuova fatica sviluppata da Insomniac e attesa sul mercato al lancio di PS5, con il compito non facilissimo di bissare il successo del precedente Marvel’s Spider-Man.

Nella nostra ricchissima recensione (e video recensione) a cura “dell’amichevole editor-in-chief di quartiere” Stefania Sperandio, vi abbiamo spiegato che il gioco è «il primo AAA first-party che si affaccia nel mondo next-gen ed è un titolo ideale per avere da subito appeal sul grandissimo pubblico: un personaggio popolare, protagonista di un gioco erede di uno che ha avuto un importante successo, anche se riproposto in proporzioni ridotte.»

Ora, sull’aggregatore Metacritic sono apparse tutte le recensioni da parte della stampa specializzata, le quali fanno segnare al gioco un metascore piuttosto soddisfacente.

Un'immagine di Miles Morales.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales ha infatti un punteggio di 85 su 100, basato al momento su 54 review. Poco sotto, l’elenco di alcune tra le più significative:

Digital Spy 100

Vgames 95

USgamer 90

God is a Geek 95

COGconnected 92

Easy Allies 90

VG247 80

Trusted Reviews 80

Vandal 80

Telegraph 60

Il gioco, esattamente come il predecessore uscito diverso tempo fa su PS4 (e di ritorno su PlayStation 5 in una promettente remastered), promette di farci vivere le avventure di Spidey come pochi giochi sono stati in grado di fare in passato.

Il titolo Insomniac vi farà vestire i panni dell’Uomo Ragno di Harlem, impegnato a sventare una nuova minaccia che attanaglia la città e i suoi abitanti.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales è atteso per il 12 novembre negli Stati Uniti e Giappone, e il 19 novembre Europa (Italia inclusa), al lancio di PS5.