Marvel’s Spider-Man Remastered su PS5 sarà gratis per chi possiede il gioco su PS4?

Pochi giorni fa è stato purtroppo confermato che Marvel’s Spider-Man Remastered per PS5 non sarà rilasciato in versione fisica, come dichiarato da Insomniac Games via Twitter.

In queste ore ha iniziato a diffondersi il dubbio circa il fatto che il gioco potesse essere venduto a parte e a pagamento, un’ipotesi che ha seriamente stranito i fan dell’Arrampicamuri.

L'amichevole Spider-Man di quartiere.

La redazione di Kotaku ha ora ben pensato di contattare Sony, cercando un chiarimento ufficiale circa il fatto che Marvel’s Spider Man Remastered possa essere incluso come contenuto gratuito in Marvel’s Spider Man: Miles Morales su PS5.

Ecco la risposta presente nella nota ufficiale:

Marvel’s Spider Man Remastered è una versione migliorata di Marvel’s Spider Man ed è inclusa come parte di Marvel’s Spider Man: Miles Morales Ultimate Edition per PS5. I giocatori che acquisteranno Marvel’s Spider Man: Miles Morales su PS4 potranno eseguire l’update alla versione PS5 senza alcun costo aggiuntivo, mentre con un aggiornamento a pagamento potranno scaricare Marvel’s Spider Man Remastered.

Inoltre, è stato riconfermato che non ci sono piani per offrire Marvel’s Spider-Man Remastered in versione standalone, visto che i giocatori in possesso una copia di Marvel’s Spider-Man per PS4 potranno acquistare la Miles Morales Ultimate Edition per mettere mano alla versione rimasterizzata su PS5.

Infine, sempre nella nota, è stato ribadito che Marvel’s Spider-Man per PS4 sarà comunque retrocompatibile su PS5 (come del resto il 99% della softeca PlayStation 4).

Miles Morales in azione.

Ricordiamo che Marvel’s Spider-Man Miles Morales è atteso al lancio di PS5, il 12 novembre negli Stati Uniti, in Giappone e altri territori, e il 19 novembre in Europa e nel resto del mondo.

Avete già letto anche che il creatore di Miles, ossia Brian Michael Bendis, si è di recente espresso sul gioco in uscita, rivelando tutto il suo entusiasmo verso il progetto Marvel e Insomniac?