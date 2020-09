In Spider-Man: Miles Morales sentirete “ogni ragnatela tra le mani” grazie a DualSense di PS5

Non è una giornata di novità per il solo Spider-Man: Remastered, del quale vi abbiamo appena raccontato tutto e che si prepara a scorrazzare, ragnatele alla mano, anche su PlayStation 5. In queste ore, infatti, Sony ha diramato novità anche per Returnal, per Gran Turismo 7 e per Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, l’inedito lavoro di Insomniac Games che accompagnerà PlayStation 5 al lancio.

Attraverso il sito ufficiale del gioco, infatti, apprendiamo che il titolo sarà realizzato «in uno splendido 4K e in HDR.2. Godetevi i riflessi sui grattacieli con il ray-tracing, le luci migliorate, le ombre e i dettagli dei modelli dei personaggi.»

Come già per Remastered, anche in questo caso è confermata una modalità Performance che darà la priorità al frame rate sulla risoluzione, consentendovi così di giocare a 60 fps e di godervi New York. Grazie all’SSD, gli sviluppatori promettono «caricamenti rapidi, grazie alla velocità ultra dell’SSD. Attraversa la New York di Marvel in pochissimo tempo e ricarica praticamente all’istante.»

Spider-Man: Miles Morales sarà un gioco di lancio di PS5

Il titolo si servirà, tra le altre cose, dei grilletti adattivi e dei feedback aptici di DualSense per farvi sentire tra le mani le ragnatele: «ciascuno dei pugni di Miles Morales, ognuna delle ragnatele lanciate e delle esplosioni venefiche vengono avvertite dalle tue mani grazie ai feedback aptici possibili con DualSense» leggiamo sul sito del gioco.

Infine, anche in questo caso si parla del supporto a Tempest Engine per l’audio tridimensionale, per il massimo coinvolgimento possibile.

Vi ricordiamo che Spider-Man: Miles Morales arriverà su PS5 il 19 novembre in due edizioni: quella standard, a 59,99€, includerà il gioco base. La Ultimate Edition da 79,99€, invece, proporrà in un’unica confezione anche Spider-Man: Remastered, con quindi l’esperienza completa dell’Uomo Ragno direttamente su PS5. Inoltre, il gioco è atteso anche su PS4.