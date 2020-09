Cosa aspettarci da PS5? Le nuove immagini di Returnal potrebbero essere la risposta

Ogni volta che si passa da una generazione di console all’altra, le maggiori curiosità circondano ovviamente il colpo d’occhio: come saranno i videogiochi next-gen che troveremo su PlayStation 5, visti da vicino? Dopo i video gameplay mostrati in queste settimane per giochi come Spider-Man: Miles Morales (che è anche PS4) e Demon’s Souls, una risposta potrebbe arrivare dalle immagini di Returnal.

Sul sito ufficiale PlayStation, infatti, sono stati pubblicati alcuni scatti inediti per il videogioco firmato da Housemarque, che mostrano da vicino una direzione artistica che mette insieme sia un approccio fotorealistico che alcuni dettagli che richiamano lo scenario fantascientifico che sarà protagonista del gioco.

Vi proponiamo di seguito le immagini, in modo che possiate farvi un’idea direttamente voi.

Returnal vi trascinerà in un mondo alieno

Returnal è sviluppato dallo stesso team già autore dell’apprezzato Resogun. Ambientato in un mondo alieno, il videogioco vi metterà nei panni di una esploratrice che si troverà ad avere a che fare non solo con entità aliene, ma anche con nemici pericolosi.

Il gioco, che promette atmosfere inquietanti che sapranno mettervi a disagio, sfrutterà anche il Tempest Engine di PS5: si tratta di una feature della console che vuole garantire la tridimensionalità del comparto audio, consentendovi di sentirvi a tutti gli effetti circondati dall’ambiente in-game.

Al momento Returnal non ha ancora una data d’uscita, ma sappiamo che dovrebbe uscire nel corso del 2021 su PS5. Rimanete su SpazioGames per tutti gli aggiornamenti in merito.