Gran Turismo 7 su PS5 in 4K, 60 fps e con audio 3D: scopriamolo nelle nuove immagini

Sony ha aggiornato oggi il suo sito ufficiale PlayStation e, dopo aver mostrato da vicino alcune immagini per Returnal, ha alzato ulteriormente il velo anche su Gran Turismo 7, l’ambizioso titolo di corse firmato da Polyphony Digital, veterana del genere che vuole nuovamente imporsi tra le grandi e agguerrite simulazioni.

Apprendiamo prima di tutto quali saranno le performance del gioco su PlayStation 5, dove potremo goderci corse in 4K e 60 fps, con anche ray-tracing ed effetto HDR per una miglior resa delle luci e dei colori.

Gran Turismo 7 promette un'esperienza di guida next-gen

Attraverso il supporto dell’SSD, che sostituisce i tradizionali hard disk delle vecchie console, Sony promette un’esperienza con caricamenti estremamente rapidi tra le diverse corse. Saranno rapidi anche i caricamenti tra le lobby, quelli tra le schermate in cui vi muoverete nel garage per selezionare la vostra auto e quelli per gli inviti degli amici nelle partite online.

Ovviamente, il gioco si avvantaggerà anche di DualSense, il controller di PS5 che fin dall’annuncio prometteva feeling particolari per gli amanti delle corse: secondo quanto gli sviluppatori hanno confermato, Gran Turismo 7 ci permetterà di sentire attraverso il controller la risposta dei freni, l’accelerazione e perfino l’attrito delle ruote con il terreno – sfruttando sia i grilletti adattivi che il feedback aptico del controller.

Gran Turismo 7 sfrutterà anche HDR e ray-tracing

Infine, a completare l’idea di un’esperienza di guida next-gen c’è anche l’uso di Tempest Engine, l’audio tridimensionale di PlayStation che vuole estendere al massimo la direzionalità, andando oltre non solo ai due canali tradizionali, ma anche ai sette che sono diventati di norma per molti giocatori e i loro headset.

Non sappiamo ancora quando Gran Turismo 7, ma vi invitiamo a rimanere sulle pagine di SpazioGames per tutti gli ulteriori e futuri dettagli sul gioco.