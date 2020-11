Spider-Man Miles Morales arriva su PC? Banner sospetto su PS5

Dopo aver esplorato PS4 e PS5, i fan stanno già immaginando Spider-Man Miles Morales svettare anche su PC.

Il sospetto arriva da un banner pubblicato nella sezione “Discover Now” su PlayStation 5, dov’è possibile leggere una didascalia che sta stuzzicando la fantasia degli appassionati.

Is a PC or an Xbox version of Miles Morales coming eventually???? pic.twitter.com/TqMOYdpGbY — Jared Schuh (@quesobros) November 16, 2020

Il banner ha una didascalia che recita:

«Non disponibile su altre console per un tempo limitato. Disponibile anche su PC».

Si tratta della stessa dicitura apparsa per errore alla fine del trailer di Demon’s Souls e di quello di Final Fantasy XVI all’ultimo grande evento estivo PlayStation, e poi smentita non troppo prontamente da Sony.

È dunque plausibile che anche in questo caso si tratti di un errore o, ancora più probabile, che la didascalia faccia riferimento a qualche altro titolo presente nella pagina Discover Now.

La casa giapponese ha già portato Horizon Zero Dawn quest’anno su PC e non ha escluso in futuro di lanciare altri giochi sulla piattaforma.

Considerando la popolarità del franchise, non sorprenderebbe più di tanto se l’originale Spider-Man di Insomniac e questo suo più contenuto seguito dovessero vederci la luce.

L’ultimo gioco della serie sarà tra i titoli di lancio di PS5 e lo abbiamo già testato nella nostra recensione di Spider-Man Miles Morales.