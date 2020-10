Spendi almeno 100€ in prodotti Lego, e ricevi l’esclusivo set Mindstorms!

Lego Store ha lanciato un’interessante promozione che vi consente, sino al prossimo 1° novembre, di ottenere cinque versioni in piccola scala dei nuovi robot MINDSTORMS. Mini Charlie, Mini Tricky, Mini Blast, Mini M.V.P. e Mini Gelo hanno le stesse caratteristiche delle loro controparti più grandi, solo in formato più piccolo. Per averli GRATIS non dovrete fare altro che effettuare un acquisto superiore a 100€.

All’interno dell’enorme catalogo Lego, abbiamo selezionato alcuni prodotti che sicuramente cattureranno il vostro interesse. Partiamo da “Avventure di Mario: Starter Pack“, che comprende un personaggio LEGO Mario che fornisce una risposta espressiva immediata tramite schermi LCD e altoparlanti. I giocatori possono raccogliere monete virtuali facendo percorrere a LEGO Mario la distanza che separa il Tubo di partenza dall’Asta del traguardo saltando su piattaforme rotanti e formate da nuvole e sul Blocco ? e affrontando superbattaglie contro i personaggi di Goomba e Bowser Junior.

Indubbiamente interessante anche il set Nintendo Entertainment System, composto da 2.646 pezzi e comprende un televisore con schermo a scorrimento attivato da una manopola. Il televisore incluso in questo delizioso LEGO NES costruibile misura più di 22.5 cm di altezza, 23,5 cm di larghezza e 16 cm di profondità, e nell’insieme si propone di un pezzo da collezione da esibire con orgoglio a casa o in ufficio. Eseguendo la scansione del mattoncino multifunzione posizionando LEGO Mario (il personaggio non è incluso) nello slot in alto, Mario reagirà ai nemici, agli ostacoli e ai power-up visualizzati.

Infine, gli amanti di guerre stellati non potranno che trovare affascinante la taverna Star Wars Mos Eisley, composto da ben 3.187 pezzi e che riproduce la celebre taverna con moltissimi dettagli per la gioia dei fan. Inoltre, sono comprese costruzioni extra collegabili per ricreare una scena in città di Mos Eisley. Il set include una galassia di 21 minifigure LEGO con sette nuovi personaggi che non troverete da nessun’altra parte, tre dei quali presentano elementi stampati unici. Con le minifigure uniche di Ponda Baba, Dr. Evazan, Garindan, Kardue’Sai’Malloc, tre membri della band della Taverna, Jawa, Sandtrooper, un Dewback e altro ancora, ci sono abbastanza personaggi sgradevoli per dare vita ad avventure senza fine nella Taverna di Star Wars e oltre.