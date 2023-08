I giochi del futuro di THQ Nordic, visti da vicino

Con l’estate che volge lentamente verso la sua fine, è tempo per i publisher di cominciare a rivelare le proprie carte per il resto dell’anno (e anche oltre). All’appello non poteva ovviamente mancare THQ Nordic, che di recente ci ha invitati ad un evento digitale per presentarci tre dei suoi titoli più attesi, tra quelli che questa sera sono saliti sul suo palco virtuale.

Due di questi giochi faranno sicuramente felici i veterani del gaming su PC, in quanto si tratta di ritorni attesi da decenni. Senza indugiare oltre, scopriamo cosa ha avuto in serbo per noi THQ Nordic.

Outcast – A New Beginning

Cominciamo con Outcast – A new Beginning, in arrivo su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC, sequel di un popolarissimo action-adventure uscito nel 1999 su PC (il cui titolo era semplicemente Outcast), uscito di recente in versione rimasterizzata anche su console.

Il gioco era stato inizialmente annunciato come Outcast 2 – A New Beginning (lo trovate ancora così su Amazon), ma gli sviluppatori hanno deciso di omettere il numero per indicare ai giocatori che chiunque potrà approcciarsi a questo nuovo episodio senza perdersi niente, anche chi non ha idea di cosa fosse il primo Outcast.

Nel titolo vestiremo i panni di Cutter Slade, un ex-Navy SEAL resuscitato da delle creature conosciute come Yods ed inviato da esse sul pianeta Adelpha. Qui Cutter scoprirà che gli abitanti indigeni del pianeta, i Talans, sono stati resi schiavi da degli invasori intenti a sfruttare le risorse naturali del pianeta. Toccherà a lui salvare il pianeta ancora una volta e scoprire il misterioso legame tra gli eventi che stanno accadendo ed il suo passato.

Se avete giocato il primo capitolo riconoscerete sicuramente protagonista ed ambientazione, ma in caso contrario ribadiamo che non vi perderete assolutamente nulla, in quanto il gioco è concepito proprio per essere apprezzato anche dai nuovi giocatori.

Verrà mantenuto il gameplay action-adventure, che ovviamente terrà conto della grande evoluzione avvenuta per il genere in questi oltre venti anni trascorsi. Tra le feature che ci sono state presentate, segnaliamo una grande libertà nella personalizzazione del proprio arsenale e la presenza di un jetpack che sarà fondamentale per gli spostamenti, in modo da renderli dinamici e frenetici.

Il gioco avrà un’ampia mappa da esplorare, ma potremo procedere al nostro ritmo; l’intento degli sviluppatori è quello di fornire un’avventura giocabile anche in sessioni brevi, senza creare un senso di soffocamento dovuto all’enorme mole di cose da fare.

Dato che si tratta di un genere ormai vicino alla saturazione, siamo curiosi di vedere se e quanto il gioco avrà di nuovo da dire, ma per questo dovremo attendere di provarlo con mano.

Titan Quest 2

Un altro atteso ritorno è quello di Titan Quest 2, seguito dello storico action-RPG uscito nell’ormai lontano 2007 (che trovate in versione rimasterizzata su Amazon). Il gioco è atteso su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC, e sappiamo già da ora che ci offrirà un ritorno ad un mondo ispirato alla mitologia classica, proprio come il suo predecessore.

Il nostro obiettivo sarà quello di fermare la dea Nemesis, che sta manipolando la fabbrica del tempo e distrugge chiunque cerchi di ostacolarla.

Il gioco, ci è stato spiegato, offrirà molte opportunità per la personalizzazione del personaggio, tra cui la possibilità di scegliere due “masteries”, combinandole tra loro per creare un eroe unico. Interessante anche la possibilità, spiegata dagli sviluppatori, che i nemici possano allearsi per creare delle vere e proprie fazioni.

Per il resto, Titan Quest 2 non sembra intenzionato a reinventare la ruota. Sebbene non si tratti sicuramente di un genere saturo come quello degli action-adventure, la presenza di una concorrenza ben agguerrita potrebbe dare del filo da torcere a Titan Quest 2, che probabilmente dovrà puntare molto sulla realizzazione di un mondo di gioco intrigante ed in grado di distinguerlo dalla massa.

Space for Sale

A chiudere la presentazione di THQ Nordic a cui abbiamo assistito troviamo Space for Sale, gestionale in arrivo esclusivamente su PC. Come si può intuire dal titolo, ci troveremo a costruire proprietà nello spazio, soddisfacendo le strampalate richieste di clienti altrettanto bizzarri.

Sappiamo che vedremo mondi ricchi di creature esotiche e mai viste prima – e che potremo esplorare pianeti differenti, con una grande libertà in termini di opzioni per completare le missioni assegnate.

Si tratta sicuramente del titolo più “di nicchia” tra i tre presentati, dato che i gestionali sono un genere poco digerito nel mainstream, ma Space for Sale ha tutte le carte in regola per fare felice quello zoccolo duro di appassionati che macina questa tipologia di produzioni. Vedremo se si confermerà quando sarà il momento del debutto.