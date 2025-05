SpazioGames lancia un nuovo hub dedicato alla Cultura Pop

MILANO – In occasione del suo 25° anniversario che si celebra nel 2025, SpazioGames apre un nuovo capitolo della sua storia, espandendosi verso la transmedialità con la creazione di una piattaforma editoriale ancora più ricca e completa. Nasce così il nuovo HUB “Cultura Pop”, realizzato in sinergia con il team editoriale e commerciale di Cpop.it, per offrire ai lettori un’esperienza d’intrattenimento a 360°, che affianca al mondo videoludico quello di cinema, serie TV, fumetti e giochi da tavolo.

Un’evoluzione naturale per un punto di riferimento della cultura pop e geek

Da sempre vicino al mondo geek, SpazioGames si è guadagnato negli anni la fiducia di una vasta community di appassionati di videogiochi, diventando una delle testate più seguite e autorevoli in Italia.

Ora, a 25 anni dalla sua fondazione, il portale si rinnova, ampliando i propri orizzonti per raccontare l’intrattenimento in tutte le sue forme. I videogiochi moderni sono sempre più interconnessi con altri media: storie che nascono su console o PC trovano nuove vite al cinema, in TV o nei fumetti. È all’interno di questo ecosistema transmediale che s’inserisce la nuova proposta editoriale.

«Si tratta di un’espansione, ma anche di un ritorno alle origini» spiega Andrea Ferrario, CEO di 3Labs. «Anni fa SpazioGames parlava già di cinema e serie TV: questo nuovo HUB rappresenta il passo più naturale per una community che da tempo ci chiede un’offerta più ampia e integrata».

Il nuovo HUB “Cultura Pop” porterà con sé contenuti originali, rubriche tematiche, approfondimenti, streaming e format video, senza rinunciare all’approccio critico e alla passione che da sempre contraddistinguono SpazioGames.

Cultura Pop: il partner perfetto per allargare gli orizzonti

Alla base di questo progetto c’è una collaborazione strategica con Cultura Pop, portale verticale che da anni si è affermato come punto di riferimento nel racconto dell’immaginario geek in tutte le sue declinazioni: fumetti, cinema, fantascienza, fantasy, cosplay, collezionismo, animazione e giochi da tavolo.

La migrazione di cpop.it all’interno di SpazioGames rappresenta una decisione strategica importante che ha l’intento di ampliare i contenuti di SpazioGames.it, ma anche di portare in maniera naturale ancora più lettori sui contenuti realizzati dalla redazione di Cultura Pop, che porta con sé una community in continua espansione e una presenza online significativa.

«La scelta di trasportare il sito verticale Cpop.it all’interno dell’universo più esteso di SpazioGames è stata una scelta coraggiosa, dopotutto abbiamo investito forze e risorse per far crescere e affermare cpop.it sul panorama italiano per diversi anni» afferma Andrea Ferrario, CEO di 3Labs.

«Tuttavia pensiamo che sia la scelta giusta in un’epoca dove i media e le piattaforme sono molte e frammentate. In questo modo possiamo ampliare l’offerta di SpazioGames, rendendola più ricca sia per i lettori che gli investitori, e valorizzare ancora di più Cultura Pop, che da oggi può accedere a una community ancora più vasta, perfettamente in target con il mercato dell’intrattenimento moderno che avvicina community affini tra loro».

Grazie a questa integrazione, la nuova piattaforma si propone un aumento incrementale del traffico,, grazie anche all’aumento delle pubblicazioni mensili tra articoli, video e produzioni originali.

Negli anni, Cultura Pop ha saputo distinguersi non solo per la qualità dei suoi contenuti, ma anche per la sua presenza attiva sul territorio, diventando un punto di riferimento riconosciuto all’interno della scena pop e geek italiana.

A conferma di questo ruolo, il portale è media partner di alcuni tra i più importanti eventi del settore, tra cui Lucca Comics & Games, Lucca Collezionando, COMICON Napoli, COMICON Bergamo, LevanteFOR e InnovaComix in Svizzera. Collaborazioni che testimoniano la fiducia e la credibilità conquistate nel tempo, rendendolo un interlocutore autorevole tanto per gli appassionati quanto per gli operatori del settore.

«Sono entusiasta di intraprendere questa nuova avventura con Cultura Pop, e orgoglioso dell'unione a una realtà storica e affermata come SpazioGames», ha dichiarato Mauro Monti, Responsabile Editoriale di Cpop.it,. «L'evoluzione del panorama editoriale contemporaneo richiede coraggio e sinergie forti, capaci di rispondere contemporaneamente alle esigenze dei partner commerciali, che cercano spazi di qualità con numeri rilevanti su cui investire, e dei lettori, che oggi più che mai cercano connessioni autentiche fra le loro passioni».

Uno sguardo al futuro, con radici ben salde nel passato

Ottobre 2025 segnerà il 25° compleanno di SpazioGames. In un’epoca in cui tutto cambia velocemente, raggiungere questo traguardo rappresenta un risultato straordinario. E quale modo migliore di festeggiare, se non inaugurando una nuova fase di crescita e innovazione?

«SpazioGames rimane la storica testata dedicata ai videogiochi che seguite da venticinque anni, ma con più spazio per i media che il nostro pubblico di videogiocatori ci ha già detto a gran voce di amare».

«La sempre maggiore cross-medialità tra videogioco e arti come il cinema e la serialità televisiva ha innescato la volontà di offrire di più ai nostri lettori» ha commentato, responsabile editoriale di SpazioGames.it.

«Negli ultimi anni, abbiamo approfondito solo le produzioni cinematografiche e seriali derivate dal mondo dei videogiochi, ottenendo grande entusiasmo e partecipazione da parte dei nostri lettori. Offrire loro più disamine, più cronaca e più contenuti originali per noi è una naturale evoluzione dell’attuale offerta editoriale: SpazioGames rimane la storica testata dedicata ai videogiochi che seguite da venticinque anni, ma con più spazio per i media che il nostro pubblico di videogiocatori ci ha già detto a gran voce di amare».

Questa nuova avventura nasce dal desiderio di continuare a raccontare l’intrattenimento con competenza, passione e visione, mantenendo un dialogo diretto e autentico con la community. L’unione con Cultura Pop è la naturale evoluzione di un percorso: ampliare, integrare, ascoltare e crescere insieme.

Potete già visitare il nuovo hub di Cultura Pop su SpazioGames – raggiungibile in qualsiasi momento anche tramite l'apposito logo nel menù del sito.

Il futuro di SpazioGames comincia adesso. E sarà sempre più pop!