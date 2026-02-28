Avatar di Ospite Bash_Mind #795 0
0
12 digievoluzioni per una boss fight mi sembrano troppe
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite Hack King #626 0
0
E poi ci sono io che lo ho giocato tutto con mio fratello e mi è piaciuto un sacco
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Pavo SpazioGames Logo small
0
E poi ci sono io che lo ho giocato tutto con mio fratello e mi è piaciuto un sacco
Mai divertente quanto il 5 in co-op, ma meritevole.
Questo commento è stato nascosto automaticamente.