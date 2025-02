Presto potrete giocare i peggiori Resident Evil in versione next-gen

Capcom sa che i suoi franchise hanno un grande richiamo e, nonostante la cattiva nomea, pare proprio che Resident Evil 5 e Resident Evil 6 torneranno presto sulle console di attuale generazione.

Come riporta VGC, ora anche Resident Evil 5 è stato classificato dall'Entertainment Software Ratings Board (ESRB) in versione Xbox Series X|S.

Questa classificazione denota la registrazione del prodotto all'interno dei cataloghi, di fatto confermando che in tempi più o meno prossimi Resident Evil 5 arriverà in questa versione rimasterizzata (supponiamo).

La notizia arriva dopo l’aggiornamento della classificazione di Resident Evil 6, che di recente aveva ricevuto allo stesso modo una valutazione ESRB per delle Xbox Series X|S.

A questo punto è evidente che i due titoli torneranno, magari anche su Game Pass come giochi gratuiti, oppure venduti a prezzo budget (speriamo, almeno...) in versione solo digitale, o con un bundle in versione fisica con entrambi magari.

Come capita in questi casi, Capcom potrebbe cogliere l'occasione per inserire tutti i DLC e contenuti aggiuntivi pubblicati all'epoca, per chi proprio sente la necessità di esplorare questi due videogiochi nella maniera più totale, per qualche motivo.

Originariamente pubblicato nel 2009 su PS3, Xbox 360 e PC, Resident Evil 5 segnò un netto distacco dal survival horror classico della serie, puntando maggiormente su un gameplay cooperativo e orientato all’azione.

Tuttavia, il suo vero problema fu quello di ricalcare eccessivamente quanto fatto con Resident Evil 4, ma spingendo ancora di più su quella "deriva action" che è diventata quasi un tormentone nella community. Quello, e Chris Redfield che prende a pugni i macigni.

Per altro potrebbe non essere l'ultimo Resident Evil del passato che vedremo in versione rimasterizzata, visto che Capcom sembra essere intenzionata a recuperare tutto il suo catalogo delle passate generazioni.

Nel frattempo, però, Capcom ha staccato la spina a Resident Evil: ReVerse, mentre i grandi ritorni potrebbero arrivare anche al cinema con un reboot della saga di film.