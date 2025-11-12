Oggi (12 novembre 2025) PlayStation 5 festeggia i suoi primi cinque anni sul mercato, un traguardo che in ambito console non è di per sé una garanzia di successo perpetuo, è giunto il momento di chiedersi: “Cosa resta davvero?” Restano cifre, restano promesse, restano sogni e restano anche spettri, ambiguità, zone d’ombra.

Ecco, io credo che quello che resta siano proprio queste: un ritratto concreto, positivo fino a un certo punto, di una generazione che avrebbe potuto, forse dovuto, essere qualcosa di più radicale. Con la sagacia che mi è richiesta, provo a tracciarlo.

Partiamo dai fatti: PlayStation 5 ha raggiunto una cifra stimata di 84,2 milioni di unità vendute nel periodo conclusosi al 30 settembre 2025. A prima vista, sembrerebbe un obiettivo centrato con profitto.

Ma se lo mettiamo a confronto con la sua diretta predecessora, PlayStation 4, che nello stesso arco temporale era arrivata (o quantomeno stimata) a circa 86 milioni, e che alla fine della sua vita utile ha superato i 100 milioni (117 milioni secondo alcune stime), capite subito che “successo” qui va messo tra virgolette.

I numeri del “quasi successo”

Ci sono motivi oggettivi che spiegano il ritardo: PS5 è nata in piena pandemia, con carenza di componenti, scorte ridotte, premi di mercato gonfiati e code chilometriche. In più, il prezzo di listino era (e in molti casi è) nettamente superiore: mentre la PS4 al suo tempo stava a circa 300 dollari, la PS5 ha avuto un prezzo d’ingresso intorno ai 500–550 dollari. Dunque, dire che “va bene” è onesto, ma dirlo con entusiasmo sarebbe impreciso.

Perché PS5, comunque, non è un flop. Innanzitutto l’ecosistema attorno a essa regge: il segmento “Game & Network Services” di Sony Interactive Entertainment è aumentato nelle vendite, anche se l’utile operativo è calato del 13 % anno su anno, parzialmente per effetto di svalutazioni legate all’acquisizione di Bungie e del suo Destiny 2 che non ha reso quanto sperato. Inoltre, la rete sociale PlayStation Network ha continuato a crescere fino a circa 119 milioni di utenti attivi mensili.

Segnali positivi assai importanti: il digitale ormai domina (nelle vendite software, il 72 % è formato da download integrali) e un titolo come Ghost of Yōtei (rilasciato il 1 ottobre 2025 e recensito qui) ha venduto 3,3 milioni di unità in poco più di un mese. Ma ecco la crepa: non è abbastanza per parlare di “rivoluzione PlayStation”. Non ancora.

Prodotto in caricamento

Io credo che alla PS5 manchi un elemento che la renda davvero generazionale nel senso più ampio: non solo una spinta hardware, ma una spinta culturale, una rottura di paradigma. Qualcosa come il passaggio da 32 bit a 64 bit, o da 2D a 3D. Qualcosa che costringa a ripensare il medium. Invece, PS5 ha fatto grandi passi: SSD velocissimo, caricamenti ridotti, ray tracing, DualSense con feedback aptico. Ma questi elementi, pur validissimi, sono “evoluzione”, non “rivoluzione”.

Ecco perché resto con questa sensazione: va bene, siamo qui, ma non siamo arrivati. Perché guardando al catalogo esclusive e al ritmo di uscite, non si può ignorare che molte di queste abbiano tardato, siano state rimandate, o abbiano raggiunto un pubblico limitato. Il videogame di alto profilo che cambia tutto, che ridefinisce la PlayStation come aveva fatto in passato un Uncharted 2 o un The Last of Us nella generazione PS3/PS4, non è ancora veramente arrivato in pieno. Con le date che saltano, con le aspettative che si diluiscono.

Il lungo ciclo

Una cosa che resta dopo cinque anni è che Sony sembra aver accettato un ciclo più lungo per PS5. Come ha detto un analista di Morningstar, “Sony ha già iniziato a preparare la prossima generazione, ma allo stesso tempo PS5 pare avere una longevità più lunga del previsto”. E, in effetti, i 84,2 milioni di unità sono una cifra di tutto rispetto. Ma il “quasi” ci sta sempre.

Resta la sensazione che “non tutto il potenziale” sia stato realizzato

Il vantaggio principale di questo lungo ciclo è che consente a Sony di spremere meglio l’investimento hardware, di ampliare l’offerta software e di costruire un ecosistema più maturo: digitalizzazione, nuovi modelli di servizio, live service. Il rovescio della medaglia è che un ciclo troppo lungo rischia di diventare: la percezione pubblica può spostarsi verso “è una generazione che sta finendo” prima che arrivi davvero ciò che resta come eredità.

PS5 ha dunque il compito non semplice di giustificare, negli anni a venire, il suo valore accumulato: che significa ancora nuovi giochi, nuove uscite forti, ma anche innovazione. Il semplice “essere” non basta: bisogna dimostrare. E qui entra la parola chiave: conversione. Conversione di chi ancora non ha acquistato. Conversione di chi sta pensando “meglio aspettare PS6”. Conversione di chi voleva la rivoluzione e ha trovato l’ottimo incrementale.

Ci sono due grandi leve su cui Sony può ancora fare affidamento: da un lato l’arrivo di titoli blockbuster – nel testo che mi hai passato si citava il grande atteso Grand Theft Auto 6, che potrebbe spingere le vendite hardware. Dall’altro lato la crescita dei servizi live, dei giochi come servizio, del digitale: in questo senso PS5 è ben posizionata. Ma attenzione: queste leve non sono garanzia. Il tempo dei live service ha mostrato chiaramente che si può anche fallire (vedi Destiny 2 e Bungie). E un solo big hit non basta a cambiare la narrativa generazionale.

Serve anche di più: serve che PS5 capisca il suo spazio nel 2026 e oltre. Serve che comunichi non solo “abbiamo la console”, ma “abbiamo la piattaforma”, “abbiamo l’ecosistema”, “abbiamo il futuro”. Per questo, quando guardo ai numeri attuali vedo una base solida ma non rocciosa. Vedo un humus fertile ma non un terreno che ha esploso. E per il giocatore che ama ambizione, lo so bene, questo può essere una piccola delusione.

Cosa resta per il giocatore

Quindi, per chi gioca (e lo faccio come se guardassi allo specchio) cosa resta davvero dopo questi cinque anni? Resta una console potente, al passo con i tempi, con un controller che ha fatto epoca (il DualSense), con giochi di qualità, con servizi che non erano nemmeno ipotesi alcune generazioni fa. Questo è un bene: non lo sottovalutiamo.

Ma resta anche la sensazione che “non tutto il potenziale” sia stato realizzato. Resta il pensiero che “avrebbe potuto esserci di più”: più installato base, più salto generazionale vero, più titoli di richiamo massivo nel primo quinquennio. Per molti giocatori, specialmente quelli che amano il “nuovo” come rottura, PS5 ha consegnato “molto buono” ma non “il momento memorabile”.

In ultimo resta un’opportunità: quella di trasformare questi anni “di assestamento” in un trampolino. Per il giocatore che ha resistito, che magari non ha preso la console al day-one, o che ha atteso un bundle migliore, resta la speranza che PS5 entri adesso in una fase matura, con catalogo pieno, con prezzo più accessibile, con una piattaforma consolidata. E questo, se realizzato bene, potrebbe significare che quei cinque anni non sono stati un “mezzo tempo” ma un inizio.

Insomma, cinque anni per PS5 sono abbastanza per dire che la generazione è in marcia, ma non per affermare che abbia già vinto la sua battaglia. Resta una console forte, resta un ecosistema che funziona, ma resta soprattutto la domanda: “E adesso?” Ci si aspetta che Sony spinga, innesti la marcia superiore, trasformi la buona base in dominio. Altrimenti quei “resti” che oggi guardiamo con una certa benevola tolleranza, domani potrebbero essere la ragione per cui la narrativa generazionale sarà “sì, era buona, ma non epocale”.

Se fossi in Sony (e lo spero), guarderei i numeri e li saluterei come base, non come traguardo. Perché in questo business, come nella passione per i videogiochi, diventare davvero memorabili richiede che, dopo cinque anni, tu non solo abbia venduto bene, ma abbia cambiato qualcosa. E onestamente, PS5 può e deve farlo. E noi giocatori resteremo a guardare con speranza, un pizzico di critica e una voglia maledetta di quel momento che faccia davvero scattare "l’era PlayStation”.