Io credo che il grosso problema di ps5 siano stati i primi anni, con la mancanza di scorte. Forse sono stati sfortunati. Perché ricordo che in quegli anni stavano uscendo tanti pezzi grossi che probabilmente erano inizialmente pensati solo per ps5, invece hanno dovuto farli uscire anche per ps4. Ma non perché non ci fosse la volontà di farli solo ps5, ma piuttosto perché non circolavano così tante ps5 a causa di un problema “logistico”. Da quel momento ps5 l’ha pagata un po’ per tutta la generazione… e tanti avranno detto vabbè aspettiamo, anche perché dopo i primi anni non sono usciti dei grandi titoli… forse i produttori stessi hanno optato di saltare una generazione, che tanto questa sta andando un po’ così… per sono solo mie impressioni…
I numeri indicano che sia una console abbastanza di successo, ma io non trovo che abbia delle pietre miliari, dei giochi che abbiano lasciato il segno come in passato...non ancora. La ricordo più per giochi rimasterizzati e per il platform 3d robotico...
