PlayStation 5 continua la sua corsa trionfale nel mercato globale, e i nuovi dati finanziari di Sony lo confermano con una precisione quasi chirurgica: la console ha ora superato quota 84,2 milioni di unità distribuite in tutto il mondo. Un traguardo che, se da un lato certifica la solidità di un ecosistema ormai pienamente maturo, dall’altro ribadisce come l’attuale generazione stia entrando nel suo pieno splendore, trainata da un pubblico vastissimo e da un catalogo di titoli sempre più variegato.

Nel trimestre conclusosi il 30 settembre 2025, Sony ha spedito 3,9 milioni di PS5, un incremento di 100.000 unità rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Un risultato che non segna un’esplosione, ma che testimonia la costanza e la stabilità della piattaforma, anche a fronte di un mercato hardware che, dopo l’euforia del lancio, tende fisiologicamente ad assestarsi.

Prodotto in caricamento

I numeri del PlayStation Network raccontano un altro successo: 119 milioni di utenti attivi mensili, tre milioni in più rispetto al 2024. È la conferma che l’ecosistema digitale di Sony continua a espandersi, spingendo sempre più giocatori verso la dimensione online, il cloud e i servizi premium. Ma il dato forse più eloquente riguarda il software: 80,3 milioni di giochi venduti tra PS4 e PS5 in soli tre mesi, di cui 6,3 milioni firmati dagli studi interni. Ancora più significativo il fatto che il 72% delle copie provenga da download digitali, a testimonianza di una transizione ormai compiuta: il retail non è morto, ma non detta più le regole del mercato.

In questo scenario di stabilità e crescita, brilla anche un nome nuovo: Ghost of Yotei. L’action open world di Sony Interactive Entertainment ha già venduto 3,3 milioni di copie in poco più di un mese (dato aggiornato al 2 novembre 2025), un risultato che lo proietta immediatamente tra le esclusive di maggior successo dell’anno. La risposta del pubblico conferma l’efficacia di una strategia che alterna blockbuster cinematografici a produzioni più raffinate ma profondamente radicate nel DNA narrativo di PlayStation Studios.

A conti fatti, il 2025 sta consolidando la maturità commerciale e creativa di Sony. La casa giapponese non vive più sull’onda lunga del lancio, ma su un ecosistema interconnesso e prospero, dove ogni elemento – dall’hardware ai servizi – alimenta un circolo virtuoso di crescita. Se i numeri di oggi sono il termometro del presente, quelli del 2026 ci diranno se la PS5 riuscirà a imporsi definitivamente come la console più longeva e incisiva della storia recente. Per ora, la sensazione è che nulla sembri in grado di fermare la macchina perfettamente oliata di PlayStation.