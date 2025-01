10 perle del 2024 che (probabilmente) non hai giocato

In un panorama videoludico come quello odierno, dove le uscite sono centinaia tutti i mesi, può essere facile perdersi qualcosa di bello. Oltretutto, una testata come la nostra – quando sceglie cosa recensisce – deve purtroppo fare anche i conti con la triste risposta a una domanda: quanti leggerebbero la recensione di questo gioco rispetto alle risorse necessarie per produrla?

Così, può andare a finire che alcuni bei giochi finiscano per passare in sordina, almeno sul fronte delle tradizionali review. Per arginare il più possibile questo problema, da qualche anno proponiamo una raccolta delle più interessanti perle videoludiche dei mesi precedenti che era molto facile perdersi, nel mare delle uscite.

Se siete incuriositi dalle piccole produzioni, spesso ricchissime di idee, qui troverete un bel po' di opzioni interessanti. Non citiamo, preciso, produzioni piccole e indipendenti che hanno già avuto molta risonanza, come Balatro e Animal Well: difficile, in quel caso, che ve le siate davvero perse.

1. Caves of Qud

Sviluppatore : Freehold Games

: Freehold Games Publisher : Kitfox Games

: Kitfox Games Uscita : 5 dicembre 2024

: 5 dicembre 2024 Genere : roguelike

: roguelike Piattaforme: PC

Quando il nostro Daniele Spelta segnala la genialità di un gioco, io mi fiondo a scoprirlo: vale lo stesso anche per Caves of Qud che, pur rientrando nel filone del "se lo avessimo recensito l'artico lo avreste letto in tre", è un progetto estremamente interessante. Si tratta di un roguelike retrofuturistico, in cui avete un mondo procedurale davanti a voi e siete proprio voi a decidere come evolverà la sua civilizzazione.

Il gioco diventa così un teatro di storie e narrazione emergente, dove l'utente seguirà la sua visione: il nuovo mondo che stiamo andando ad abitare è decadente o fiorente? Quale futuro lo attende? Deciderlo starà a voi.

2. Thank Goodness you are here

Sviluppatore: Coal Supper

Coal Supper Publisher: Panic

Panic Uscita: 1 agosto 2024

1 agosto 2024 Genere: avventura

avventura Piattaforme: PC, PS4, PS5, Switch

Commedia e videogioco non vanno sempre a braccetto facilmente, eppure l'avventura surreale e assurda proposta da Thank Goodness You're Here! è capace di strappare più di un sorriso grazie alle sue trovate.

Vestiremo i panni di un commesso viaggiatore, che si ritroverà ad avere a che fare con mansioni... particolari e curiose, mentre interagirà con tutto un cast di personaggi uno più allucinante dell'altro. La direzione artistica disegnata a mano e la vena irriverente e a tratti dissacrante lo hanno reso uno dei giochi più curiosi e più brillanti dello scorso anno.

3. UFO 50

Sviluppatore: Mossmouth

Mossmouth Publisher: Mossmouth

Mossmouth Uscita: 18 settembre 2024

18 settembre 2024 Genere: raccolta

raccolta Piattaforme: PC

Vi siete mai chiesti come sarebbero certi grandi classici della storia dei videogiochi, se venissero ripresi e riproposti oggi con idee di game design più attuali e più moderne? È un po' lo scopo di UFO 50, che è di fatto una mega raccolta che reinterpreta i canoni classici dei giochi a 8-bit, capace di proporre diverse idee geniali che rinfrescano meccaniche strategiche, ruolistiche, di shooting e via dicendo che hanno segnato la storia delle origini dei videogiochi.

Sarà per la sua atmosfera anni '80, sarà per la brillantezza di alcune delle sue trovate, sarà perché si avverte proprio il piacere di chi lo ha creato, ma UFO 50 è semplicemente un progetto che fa bene a chi ama i videogiochi e che dimostra quanto li ami anche chi lo ha creato.

4. Lorelei and the Laser Eyes

Sviluppatore: Simogo

Simogo Publisher: Annapurna Interactive

Annapurna Interactive Uscita: 16 maggio 2024

16 maggio 2024 Genere: avventura, puzzle

avventura, puzzle Piattaforme: PC, PS4, PS5, Switch

Piattaforme: PC, PS4, PS5, Switch

Gli autori di Sayonara Wild Hearts hanno unito gli sforzi per dare i natali a Lorelei and the Laser Eyes, un'avventura non-lineare dove ci si ritrova alle prese con oltre cento enigmi da risolvere, intrappolati dentro una vecchia magione nei panni di una donna che è in cerca di non meglio precisate risposte.

Via via che si prosegue, scegliendo liberamente quale sarà la prossima mossa, il gioco dipana un'atmosfera surreale ed enigmatica, capace di coinvolgere e che, come segnalato da Domenico nella nostra recensione, è fiera della sua natura unica e originale, dove sfoggia anche influenze e citazioni da altre forme d'arte.

5. Among Ashes

Sviluppatore: Rat Cliff Games

Rat Cliff Games Publisher: Rat Cliff Games

Rat Cliff Games Uscita: 9 dicembre 2024

9 dicembre 2024 Genere: horror

horror Piattaforme: PC, PS5

Piattaforme: PC, PS5

Scovato dal nostro Domenico, Among Ashes non riesce in modo efficiente in tutto quello che fa, ma anche solo l'idea di quella che prova a fare ha del genio. Vi ritrovate, infatti, a vestire i panni di un giovane che si tuffa all'interno di un videogioco di shooting in prima persona che un suo amico gli ha consigliato. In questo gioco-nel-gioco, accadono cose decisamente inquietanti, che sembra abbaino ripercussioni ed effetti anche nella realtà del vostro protagonista.

Con uno sfoggio interessantissimo della metanarrativa, ci si ritrova così a essere un giocatore seduto davanti al suo schermo, che veste i panni di un giocatore a sua volta seduto davanti al suo schermo, mentre scopre che il titolo consigliato dal suo amico nasconde misteri molto inquietanti e ha una genesi piuttosto disturbante...

6. Tactical Breach Wizards

Sviluppatore: Suspicious Developments

Suspicious Developments Publisher: Suspicious Developments

Suspicious Developments Uscita: 22 agosto 2024

22 agosto 2024 Genere: strategia a turni

strategia a turni Piattaforme: PC

Gli amanti dei giochi tattici a turni lo scorso anno avranno probabilmente già scovato Tactical Breach Wizards, che potrebbe sembrare a una prima occhiata una specie di XCOM con gli stregoni. Tuttavia, a togliergli di dosso questa etichetta semplicistica c'è la brillantezza con cui è realizzato il suo gameplay, capace di attrarre sia gli amanti del genere in cerca di una sfida, sia i neofiti che vogliono capire come funzionano i tattici a turni.

Il risultato è un'esperienza di gioco che, svelando peraltro una interessante cospirazione nella sua narrativa, permette di unire la strategia delle armi da fuoco agli incantesimi dei protagonisti, con anche una pratica funzione di rewind che permette di sbizzarrirsi sperimentando strategie sempre diverse e sempre più folli.

7. The Rise of the Golden Idol

Sviluppatore: Color Gray Games

Color Gray Games Publisher: Playstack

Playstack Uscita: 12 novembre 2024

12 novembre 2024 Genere: avventura, investigativo

avventura, investigativo Piattaforme: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch

Piattaforme: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch

Spesso i giochi investigativi hanno dei colpi di genio niente male, e The Rise of the Golden Idol – costruendo sul successo del precedente The Case of the Golden Idol – non fa eccezione, sfoggiando una scrittura e un'indagine coinvolgenti e piene di trovate interessanti.

Alle prese con venti misteriosi crimini irrisolti, dovrete trovare i collegamenti per capire cosa sia davvero successo in questo mistero degli anni '70, mettendo alla prova la vostra logica e le vostre capacità deduttive.

8. Solium Infernum

Sviluppatore: League of Geeks

League of Geeks Publisher: League of Geeks

League of Geeks Uscita: 22 febbraio 2024

22 febbraio 2024 Genere: strategico

strategico Piattaforme: PC

Piattaforme: PC

Non è facile creare qualcosa di originale e brillante nel fronte degli strategici 4X, con i grandi classici del genere che sembrano ormai aver imposto dei canoni dai quali è impossibile smarcarsi. Eppure, traslando tutto questo in uno scenario infernale, Solium Infernum ci riesce alla grande, rivelandosi uno dei migliori strategici dello scorso anno.

Tra piani elaborati e malvagi, schiere di demoni pronti a farsi la guerra e la corsa al trono come signore dell'inferno, ogni mossa ha un suo peso e mentre si gioca si avverte davvero la sensazione di stare mettendo in piedi un piano fatto di scelte e conseguenze sul campo.

9. No Case Should Remain Unsolved

Sviluppatore: Somi

Somi Publisher: Somi

Somi Uscita: 17 gennaio 2024

17 gennaio 2024 Genere: visual novel, investigativo

visual novel, investigativo Piattaforme: PC, Switch

È stato un anno molto interessante per i giochi investigativi, considerando anche No Case Should Remain Unsolved. Impostato come una sorta di visual novel, il gioco vi mette nei panni di un detective in pensione che vuole risolvere il mistero di una bambina scomparsa nel 2012.

Mentre rimesterà tra indizi, persone informate sui fatti e i ricordi, scoprirà un mare di bugie che porteranno a una sola, eppure spaventosa, domanda: perché tutti quelli che conoscevano la bambina scomparsa hanno mentito?

10. Arco

Sviluppatore: Franek, Max Cahill, Bibiki, Fàyer

Franek, Max Cahill, Bibiki, Fàyer Publisher: Panic

Panic Uscita: 15 agosto 2024

15 agosto 2024 Genere: gioco di ruolo, avventura

gioco di ruolo, avventura Piattaforme: PC, Switch

La capacità delle piccole produzioni di creare degli interi mondi esplorabili e caratterizzati in modo dettagliato ha un suo fascino. È anche il caso di Arco, un gioco di ruolo con meccaniche tattiche e d'azione in cui seguiremo le vicende di quattro personaggi in cerca di vendetta.

Quanto faremo influenzerà il mondo di gioco e l'andamento della nostra storia, che ci metterà contro nemici di ogni sorta in un sistema di combattimento peculiare in cui i turni, in realtà, vengono pianificati in simultanea dal party e dagli avversari. Noto soprattutto per la scrittura, Arco si è distinto anche per la direzione artistica e per il fatto che i personaggi sfoggino tutti una loro campagna e delle capacità che rendono unico l'approccio al gameplay.