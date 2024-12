Among Ashes | Recensione - Un horror geniale con tanti limiti

Among Ashes è però un indie misconosciuto, e probabilmente – come accade quasi sempre -– nessuno ci farà troppo caso fino a quando il tripla A di turno copierà e verrà eletto come nuovo esempio di grandiosa narrazione che però brilla segretamente di luce riflessa.

D'altra parte accade da circa una ventina d'anni, che i grandi copino dagli indie, ma la grandezza viene celebrata solo quando è su grandi palcoscenici e mai quando raramente trabocca dai cancelli del cortile di casa, no?

Among Ashes non ha solo uno spunto narrativo degno di nota, ma anche l'ardire di costruire l'intera opera attorno al racconto multi-sfaccettato che rappresenta in modo inquietante più realtà, facendo sfumare i concetti stessi di realismo, suggestione, finzione e trama romanzata.

Perché allora la valutazione sembra stridere con quanto detto finora? Perché il genio non viene premiato a dovere? Le risposte sono purtroppo piuttosto semplici da dare, perché bisogna sempre fare i conti con l'esecuzione finale e coi mezzi a disposizione del team di sviluppo, e se è vero che la potenza senza controllo è nulla, possiamo dire che anche che le buone idee possono non bastare quando non le si riesce a mettere pienamente a frutto.

Among Ashes tra sfondamento della quarta parete e terrori multi-strato

Among Ashes parte col farvi giocare a un gioco simil-Doom, prima di farvi "arretrare" e consentirvi di vedere che state impersonando un ragazzo seduto alla sua scrivania che sta a sua volta giocando da un vecchio PC, esattamente come state facendo voi utenti in quel preciso momento.

Durante gli eventi di gioco, alcuni inquietanti eventi accadranno all'interno della vostra casa.

In quella notte tempestosa di inizio anni 2000, il vostro protagonista riceve un messaggio attraverso quella che è a tutti gli effetti una chat di MSN Messenger. Lì c'è il link per scaricare un gioco chiamato Night Call, un survival horror in prima persona con grafica dell'epoca PSOne che a quanto pare ha avuto una genesi travagliata, così come molto strana è la storia attorno al suo creatore: un misterioso uomo che racconta passo passo le fasi della creazione della sua opera tramite un vecchio forum, con tanto di commenti di chi lo supporta.

Potrete e dovrete navigare tra le chat, leggere le informazioni cruciali e altre missive degli amici, cliccando su dei link che vi passeranno. E potrete anche alzarvi dalla sedia e andare in giro per il vostro appartamento, tentando di capire perché all'avanzare della vostra avventura in Night Call aumentino le stranezze tra le vostre quattro mura.

Among Ashes non è però un titolo che vi fa girare principalmente nella vostra casa come accade negli ultimi walking simulator.

Among Ashes è un concentrato di intelligenti trovate che rovesciano gli schemi narrativi classici.

Al contrario, gran parte della disavventura che vi porterà via poco meno di una decina di ore è ambientata proprio all'interno di Night Call, con interruzioni che arriveranno dalla chat del finto MSN Messenger, da rumori e scricchiolii alle vostre spalle o nelle altre stanze, e dalla consapevolezza che più avanzerete, più porterete a galla verità sepolte che riguardano lo sviluppatore del gioco dentro al gioco a cui voi state giocando.

In Night Call scoprirete infatti alcuni dettagli che riguardano la vita di quell'uomo che forse, attraverso quel progetto, voleva comunicare al mondo dei terribili segreti, delle inaccettabili realtà che non aveva il coraggio di svelare del tutto.

Il vostro amico continuerà a mandarvi dei link con le pagine aggiornate, con delle inquietanti similitudini tra la storia di quello sviluppatore e ciò che state scoprendo passo passo in Night Call.

E mentre la storia raggiunge parossismi del terrore davvero niente male, come se in qualche modo potesse coinvolgere il vostro alter ego in prima persona, vi sentirete pienamente coinvolti in una vicenda che stuzzicherà la vostra morbosa curiosità in una maniera davvero inedita e del tutto inaspettata, con risvolti che lasciamo a voi il piacere di scoprire.

Night Call è il gioco dentro al gioco che dovrete completare per scoprire la verità.

Bella storia, ma con limiti tecnici da non sottovalutare

Anche da un punto di vista strettamente critico non è così semplice valutare un gioco come Among Ashes. Preso così com'è, e considerando che la più grande percentuale di gioco è dedicata a Night Call, il titolo di Rat Cliff Games è piuttosto claudicante.

Le fasi all'interno dell'appartamento, che sono ridotte all'osso, sono grossomodo nella media dei walking simulator moderni. I problemi arrivano però quando ci si cimenta in quel bizzarro survival horror in prima persona dalla grafica retrò.

Ci sono dei bug che sono voluti, perché sono degli intoppi metanarrativi che vi obbligano a passare dal forum e a capire cosa è stato aggiunto coi post di quel vecchio sito personale, quali sviluppi ci sono stati e cosa bisogna fare per avanzare: questo è senza dubbio geniale, narrativamente parlando, ma poi ci sono altri bug, glitch e problemi che non sono per nulla volontari.

Night Call è infatti un gioco modesto, con mostri che a volte compenetrano porte e pareti anche nei momenti di sbarramento in cui al giocatore viene concessa la proverbiale boccata d'ossigeno.

Talvolta ci sono errori grossolani di programmazione che non vi consentono di affrontare certi nemici con prontezza, complici delle hitbox un po' fantasiose e un bilanciamento non proprio ben studiato – senza parlare delle frustranti fasi di fuga trial and error.

Tra situazioni classiche da survival horror di fine anni '90/inizio anni 2000, momenti di surrealismo più o meno ispirato, imponente backtracking e tutto ciò che riguarda quei classici di venticinque anni fa, Among Ashes è un concentrato di intelligenti trovate che rovesciano gli schemi narrativi classici.

Allo stesso modo cade vittima dei suoi grossi limiti, che non gli consentono di rendere sempre piacevole l'esperienza all'utente, che nella seconda metà di gioco soprattutto potrebbe cedere il passo all'arrendevolezza.

Ciò diventa ancor più vero nel momento in cui ci si rende conto che la coda dell'avventura è vessata da scelte di design controverse, che nel volersi distanziare dalla prima parte si rivelano forzate e mal pensate, con ingenuità non da poco.

Among Ashes ha tuttavia dei buonissimi momenti anche in questo secondo troncone, che dà il meglio di sé nelle sortite all'interno dell'appartamento e con la narrazione a corollario che viene arricchita al di fuori di Night Call.

Among Ashes è dunque un titolo a cui bisognerebbe dare una chance, foss'anche soltanto per scoprirne le sue peculiarità e il modo in cui sperimenta con successo le sovrapposizioni multiforma di trama e di game design, per larghi tratti brillanti nonostante i grossi ostacoli di budget che ne limitano pesantemente le ambizioni.